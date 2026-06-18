Jorge Messi y el inesperado protagonismo por los rumores sobre su salud: su influencia y cómo acompaña a Lionel Messi en su carrera

Lionel y Jorge Messi. Foto: Cuenta de Instagram de Jorge Messi

La figura de Jorge Messi se encuentra ligada a una de las historias más extraordinarias del deporte mundial. Padre, representante y principal sostén de Lionel Messi durante toda su vida y carrera, es artífice de decisiones las fundamentales para que aquel niño rosarino con problemas de crecimiento terminara convirtiéndose en el mejor futbolista de todos los tiempos.

A sus 67 años y en medio de un complicado estado de salud, el nombre que siempre siempre eligió mantenerse lejos de los reflectores aparece en cada canal, web y red social debido a la expansión de rumores delicados.

La influencia de Jorge Messi fue y es decisiva tanto en la carrera profesional como en la vida personal de Lionel, quien hoy disputa su sexto Mundial. Durante décadas, actuó como consejero, administrador y negociador de confianza de su hijo, acompañándolo desde los humildes comienzos en Rosario hasta la conquista de la cima del fútbol mundial.

Comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge, papá de Lionel. Video: Canal 26

Los orígenes de Jorge Messi y su papel en la carrera de Lionel

Nacido en Rosario en enero de 1958, Jorge Messi trabajó durante años como supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida cambió por completo cuando decidió dedicar todos sus esfuerzos al desarrollo deportivo de Lionel.

Fue él quien lo acompañó durante sus primeros pasos en Club Abanderado Grandoli y posteriormente en Newell’s Old Boys. También fue el principal impulsor de una de las decisiones más trascendentales de la historia del fútbol: el viaje a Barcelona cuando Lionel era apenas un adolescente.

Ante la imposibilidad de afrontar en Argentina el costoso tratamiento hormonal que necesitaba su hijo, Jorge apostó por emigrar a España para buscar una oportunidad en el FC Barcelona. Aquella determinación terminó modificando para siempre el destino de la familia Messi y del deporte mundial.

Jorge Messi fue clave en los orígenes futbolísticos de Lionel. Foto: Instagram Jorge Messi

Jorge, el hombre detrás de los grandes contratos de Lionel Messi

Desde los inicios de Lionel hasta su coronación de gloria, Jorge Messi fue y es la persona encargada de gestionar los aspectos comerciales y deportivos de la carrera de su hijo, ya que su firma estuvo presente en las sucesivas renovaciones contractuales con Barcelona, así como en los históricos movimientos que llevaron al astro argentino al Paris Saint-Germain y posteriormente al Inter Miami.

A diferencia de otros representantes de futbolistas, siempre cultivó un perfil reservado, rara vez concede entrevistas y evita protagonizar polémicas públicas: su influencia se ejerce puertas adentro, lejos de las cámaras y de la exposición mediática.

Un vínculo inseparable entre padre e hijo

Más allá de los negocios y el fútbol, Jorge Messi es una referencia permanente para Lionel. En numerosos momentos de su carrera, el capitán argentino destacó el respaldo de su familia como uno de los pilares fundamentales de su éxito.

La relación entre ambos está marcada por la confianza absoluta y por un acompañamiento constante que se extendió desde la infancia hasta los años de consagración internacional.

Por esa razón, cada aparición pública de Jorge Messi genera atención entre los seguidores del futbolista, que lo identificaban como una de las figuras más importantes detrás de la leyenda.

Lionel y Jorge Messi. Foto: Instagram Jorge Messi

La familia Messi emitió un comunicado y aclaró los rumores sobre la salud de Jorge Messi

En medio de los rumores sobre la salud de Jorge Messi, la familia del astro rosarino difundió un comunicado en los medios para aclarar la situación y anunció cuál es su estado actual:

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión”.