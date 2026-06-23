Scaloni y la transición generacional: el verdadero legado que puede quedar después de 2026

Lionel Scaloni y Lionel Messi. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina transita el momento más alto de su historia reciente. Tras la consagración en Qatar 2022 y la Copa América 2024, el equipo de Lionel Scaloni encara el Mundial 2026 como campeón vigente y favorito al título. Y la realidad le da la razón: con dos victorias en dos partidos (3-0 a Argelia con hat-trick de Messi y 2-0 a Austria con doblete), la Albiceleste ya está clasificada a los dieciseisavos como líder del Grupo J. Pero Scaloni mira más allá del Mundial. Su verdadero desafío es asegurar que el éxito sobreviva al fin de una era irrepetible, y los hinchas que quieran seguir la evolución del equipo con cuotas en mano pueden usar el código promocional Stake, una herramienta útil para los pronósticos sobre los próximos partidos del Mundial y para las etapas que vendrán después.

La renovación silenciosa que ya está en marcha

El recambio de futbolistas en la Selección ocurre sin dramas ni disputas mediáticas, algo poco común en las selecciones de gran envergadura. La prensa destaca la tranquilidad de una transición planificada en lugar de improvisada. El cuerpo técnico suma nuevos nombres progresivamente, sin que el rendimiento colectivo sufra caídas. La salida gradual de las figuras históricas ocurre con naturalidad, permitiendo que el proyecto mantenga su rumbo firme sin desarmar el planteo. Los nuevos convocados ingresan a un entorno acostumbrado a competir en torneos internacionales, lo que les da una ventaja que pocos jóvenes encuentran al llegar a una selección nacional.

Una transición gradual desde 2021

Desde la consolidación del proyecto con la Copa América 2021 (que terminó con 28 años de sequía argentina sin títulos), Scaloni ha aplicado una estrategia de recambio gradual que combina la incorporación de jóvenes con la continuidad de los referentes. La lógica es clara:

Otorgar minutos de juego a las promesas jóvenes en partidos oficiales para que lleguen rodadas

Realizar debuts planificados que amortigüen el peso de la camiseta nacional

Ensayar roles tácticos específicos antes de la salida definitiva de los referentes

Esta lógica ha permitido que jugadores como Nico Paz, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, Santiago Castro y Valentín Barco vayan integrando paulatinamente la órbita de la selección sin que la prensa los presente como salvadores ni como amenazas a los referentes.

Pelota de fútbol AFA celeste y blanca. Foto: Pexels

La base actual del recambio: los campeones de 2022

La transición no parte de cero. Los campeones del mundo de 2022 son hoy la base sobre la que se construye el equipo del futuro. Julián Álvarez (Atlético de Madrid, 25 años) y Lautaro Martínez (Inter de Milán, 28 años) protagonizan una competencia por el “9” titular que cualquier selección desearía tener. Alexis Mac Allister (Liverpool, 27 años) y Enzo Fernández (Chelsea, 25 años) componen un mediocampo de élite mundial. Cristian “Cuti” Romero (Tottenham, 28 años) lidera la defensa con la madurez de quien ya sabe ganar todo. Estos cinco serán los referentes naturales de la selección hacia 2030, y su consolidación es la mejor garantía de que el ciclo no terminará con la salida de Messi.

Los verdaderamente nuevos: los jóvenes del recambio

Más atrás vienen los jóvenes que Scaloni está empezando a probar para el ciclo 2026-2030. Franco Mastantuono (Real Madrid, 18 años) llega como uno de los talentos generacionales del fútbol argentino reciente. Nico Paz (Como italiano, 21 años, hijo de Pablo Paz) y Giuliano Simeone (Atlético Madrid, 22 años, hijo del Cholo) ya están en la convocatoria mundialista, replicando casi exactamente el camino de sus padres en Francia 1998. Santiago Castro (Bologna) y Valentín Barco (Brighton) están en la órbita, mientras que Alejandro Garnacho (Chelsea) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) son cartas que Scaloni puede jugar después del Mundial. El partido contra Jordania del sábado 27 de junio, ya con la clasificación asegurada, podría ser el escenario ideal para que algunos de estos jóvenes sumen minutos mundialistas.

Valentín Barco. Foto: REUTERS

La despedida de las leyendas

El verdadero desafío táctico llegará después del Mundial 2026, cuando concluya la etapa más gloriosa del fútbol argentino del siglo XXI. Lionel Messi, que el lunes en Dallas se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos (superando los 16 de Miroslav Klose), encabeza el tramo de cierre de una era irrepetible. Junto a él se despiden otros referentes históricos: Ángel Di María ya se retiró de la selección, Nicolás Otamendi (38 años) probablemente cierre su carrera internacional tras el torneo, y Ángel Correa o Germán Pezzella tampoco repetirán Mundial.

Scaloni aparece como la figura ideal para amortiguar este impacto porque conoce a la perfección el ecosistema de la federación, los grupos generacionales del fútbol argentino, y los códigos del vestuario. Él confía en los jóvenes talentos y mantiene la exigencia competitiva alta en cada entrenamiento, sin que la jerarquía de los referentes ahogue el espacio de los nuevos.

Una herencia que supera las vitrinas

La trascendencia de este ciclo técnico se medirá por factores que van más allá de los trofeos. Las potencias futbolísticas suelen sufrir crisis profundas tras sus etapas doradas por la falta de previsión: España vivió un vacío post-2012, Alemania post-2014, Francia tuvo el conflicto Deschamps-Pogba post-2018. Scaloni busca evitar ese destino y trabaja para dejar una base sólida.

Si Argentina mantiene su competitividad después de la salida de Messi y los demás símbolos, el ciclo habrá superado el éxito material. La obra principal del entrenador consistirá en dejar un plantel capaz de reinventarse sin perder el carácter ganador. Y el Mundial 2026, paradójicamente, no es solo el cierre de una era: también es el laboratorio donde la próxima ya está empezando a tomar forma.