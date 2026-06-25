Luto en el mundo del vóley: murió Daniel Castellani, ex jugador y entrenador de la Selección Argentina

Murió Daniel Castellani, leyenda vóley argentino. Foto: FEVA

El deporte argentino está de luto. Este jueves 25 de junio se conoció la triste noticia de la muerte de Daniel Castellani, uno de los pilares del voleibol en el país. Según indicó la Federación del Voleibol Argentino (FEVA) a través de un comunicado oficial, murió a los 65 años tras una larga lucha contra una enfermedad.

La FEVA lo despidió con un conmovedor texto donde reconoció su dimensión dentro y fuera de la cancha: “Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino”, expresa la federación.

Murió Daniel Castellani, leyenda vóley argentino. Foto: Wikimedia Commons

Quién fue Daniel Castellani

Nacido en Buenos Aires el 21 de marzo de 1961, Daniel Castellani inició su carrera en Boca y GEBA, para luego catapultarse a los clubes más importantes de Argentina, Brasil e Italia. Fue capitán de la Selección entre 1981 y 1988, ciclo que dejó dos de las marcas más importantes en la historia del deporte argentino: las medallas de bronce en el Mundial de Buenos Aires de 1982 y en los Juegos de Seúl 1988.

Su paso como entrenador también fue exitoso. Entre 1993 y 1999, al frente del combinado nacional masculino, logró el oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y llevó a la Selección hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

También tuvo su paso por Europa, donde alcanzó uno de sus mayores títulos: llevó a Polonia al coronarse en el Campeonato Europeo de 2009.

Murió Daniel Castellani, leyenda vóley argentino. Foto: Wikimedia Commons

En una entrevista con La Nación en 2023, reveló que había recibido el diagnóstico de cáncer. Pese a la enfermedad, siguió como técnico de Las Panteras, selección femenina de Argentina, donde obtuvo el primer título en la historia de la Copa Panamericana y llegó a la final del Sudamericano.

El comunicado completo de la Federación del Voleibol Argentino

Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados.

Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha.

Participó en esta última etapa como entrenador de las Panteras. A su vez, como jugador, conformó la histórica camada de los ’80 que logró el bronce olímpico en Seúl ´88 y bronce mundialista en 1982.

Además, como técnico de la Selección masculina ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros, y más tarde consolidó su rol de entrenador en las principales ligas del mundo.

Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino.

¡Gracias por todo Daniel!