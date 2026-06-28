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Lionel Messi rompe una racha de 20 años: cuándo fue la última vez que fue al banco de suplentes en un Mundial

El capitán de la Selección Argentina arrancó como suplente el cierre de Grupo J contra Jordania y cortó así una seguidilla histórica que lo tuvo siempre como titular. La lista completa de partidos en las que empezó desde el banco.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Argentina vs Jordania por el Grupo J. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina cerró su participación en el Grupo J del Mundial 2026 ante Jordania. Para este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni dispuso una formación alternativa que trae consigo un dato impresionante: por primera vez en 20 años, Lionel Messi empezó desde el banco de suplentes en una Copa del Mundo.

“Messi va a ser suplente”, anunció Scaloni en conferencia de prensa, dejando en claro que el tercer partido de la fase de grupos sirve para rotar y darse el lujo de prescindir de su máxima figura, que llegó al encuentro antes los jordanos con 5 goles en el certamen mundialista.

Cuándo fue la última vez que Messi fue al banco de suplentes en un Mundial

La “Pulga” nos tiene acostumbrados a romper récords partido a partido, pero este sábado ante Jordania termina con una racha impresionante: vuelve a estar en el banco de suplentes durante una Copa del Mundo, algo que ocurrió solo 4 veces en la historia y todas fueron hace 20 años, en Alemania 2006.

Aquel entonces, el entrenador José Néstor Pékerman dispuso que Messi no tenga minutos en el debut ante Costa de Marfil, ya que el joven de 18 años llegaba con lo justo físicamente debido a una lesión.

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Messi no va al banco desde el Mundial 2006. Foto: Captura X

El debut de Messi en el Mundial de Alemania fue el 16 de junio de 2006, cuando entró desde el banco ante Serbia y Montenegro. Argentina terminaría goleando 6 a 0 y el astro rosarino marcó un gol y dio una asistencia.

Luego, fue titular frente a Países Bajos en el cierre de la fase de grupos, fue suplente frente a México en octavos de final y se quedó en el banco en la eliminación en cuartos de final frente a la anfitriona Alemania.

Desde entonces, pasaron 20 años y 4 Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) para que Lionel Messi, hoy con con 39 años, volviera a estar sentado en el banco durante una Copa del Mundo.

Cuántas veces fue suplente Lionel Messi con Argentina

En toda su carrera de más de 200 partidos internacionales, Messi solo fue suplente en 27 ocasiones. De todos esos compromisos, el astro rosarino ingresó al campo de juego como relevo en la gran mayoría, mientras que en solo 7 partidos vio los 90 minutos completos desde el banco sin ingresar a la cancha.

Todos los partidos en los que Messi fue suplente con Argentina

  • 17/08/2005 vs. Hungría (2-1 | Amistoso): Ingresó y fue expulsado al minuto.
  • 03/09/2005 vs. Paraguay (0-1 | Eliminatorias): Ingresó y jugó 10 minutos.
  • 12/10/2005 vs. Uruguay (0-1 | Eliminatorias): Ingresó y jugó 25 minutos.
  • 10/06/2006 vs. Costa de Marfil (2-1 | Mundial 2006): Se quedó en el banco los 90 minutos.
  • 16/06/2006 vs. Serbia y Montenegro (6-0 | Mundial 2006): Ingresó, jugó 15 minutos y anotó 1 gol.
  • 24/06/2006 vs. México (2-1 | Mundial 2006): Ingresó y jugó 36 minutos en la prórroga.
  • 30/06/2006 vs. Alemania (1-1, 4-2 p. | Mundial 2006): Se quedó en el banco los 90 minutos.
  • 28/06/2007 vs. Estados Unidos (4-1 | Copa América 2007): Ingresó y jugó 11 minutos.
  • 05/07/2007 vs. Paraguay (1-0 | Copa América 2007): Ingresó y jugó 23 minutos.
  • 08/06/2011 vs. Ecuador (1-1 | Amistoso): Se quedó en el banco los 90 minutos.
  • 29/03/2011 vs. Costa Rica (0-0 | Amistoso): Se quedó en el banco los 90 minutos.
  • 07/06/2013 vs. Colombia (0-0 | Eliminatorias): Ingresó y jugó 33 minutos.
  • 11/06/2013 vs. Ecuador (1-1 | Eliminatorias): Ingresó y jugó 29 minutos.
  • 07/06/2014 vs. Eslovenia (2-0 | Amistoso): Ingresó, jugó 32 minutos y anotó 1 gol.
  • 28/03/2015 vs. El Salvador (2-0 | Amistoso): Se quedó en el banco los 90 minutos.
  • 31/03/2015 vs. Ecuador (2-1 | Amistoso): Se quedó en el banco los 90 minutos.
  • 04/09/2015 vs. Bolivia (7-0 | Amistoso): Ingresó, jugó 25 minutos y anotó 2 goles.
  • 06/06/2016 vs. Chile (2-1 | Copa América 2016): Se quedó en el banco los 90 minutos.
  • 10/06/2016 vs. Panamá (5-0 | Copa América 2016): Ingresó, jugó 29 minutos y anotó un hat-trick.
  • 14/06/2016 vs. Bolivia (3-0 | Copa América 2016): Ingresó y jugó 45 minutos.
  • 12/11/2021 vs. Uruguay (1-0 | Eliminatorias): Ingresó y jugó 14 minutos.
  • 27/09/2022 vs. Jamaica (3-0 | Amistoso): Ingresó, jugó 34 minutos y anotó 2 goles.
  • 12/10/2023 vs. Paraguay (1-0 | Eliminatorias): Ingresó y jugó 37 minutos.
  • 29/06/2024 vs. Perú (2-0 | Copa América 2024): Se quedó en el banco los 90 minutos.
  • 05/06/2025 vs. Chile (1-0 | Eliminatorias): Ingresó y jugó 33 minutos.
  • 27/03/2026 vs. Mauritania (2-1 | Amistoso): Ingresó y jugó 45 minutos.
  • 09/06/2026 vs. Islandia (3-0 | Amistoso): Ingresó, jugó 20 minutos y anotó 1 gol.
Selección ArgentinaLionel MessiMundial 2026Selección Jordania
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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