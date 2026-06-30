Histórico logro: una mujer se convirtió en la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido del Mundial 2026

Katia Itzel García, la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La mexicana Katia Itzel García alcanzó un hito histórico en el Mundial 2026 al convertirse en la primera árbitra latinoamericana en dirigir como jueza central un partido de la Copa del Mundo. Con 33 años, la colegiada fue designada para impartir justicia en el triunfo 3 a 1 de Países Bajos ante Túnez por el Grupo F, marcando un antes y un después con su participación. Al hacer sonar su silbato, no solo cumplió un sueño personal, sino que también se posicionó como una de las protagonistas del torneo.

Este logro cobra aún más relevancia en el contexto de la historia de los Mundiales masculinos, donde recién en Qatar 2022 las mujeres debutaron como árbitras principales, con la participación de Stéphanie Frappart, Salima Mukasanga y Yoshimi Yamashita. En el actual torneo también se sumó la estadounidense Tori Penso, mientras que en América Latina ya habían tenido presencia árbitras como Neuza Back y Karen Díaz, aunque como jueces de línea.

Quién es la primera árbitra de América Latina en el Mundial 2026

Nacida en Ciudad de México, Katia Itzel García creció en una familia vinculada a la música, aunque eligió seguir su camino dentro del deporte. Su relación con el fútbol empezó en 2004, cuando comenzó a jugar de manera amateur, y continuó en equipos escolares hasta llegar al sistema de preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Años más tarde, ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde estudió Ciencia Política y Administración Pública, mientras seguía compitiendo con el equipo universitario.

Katia Itzel García, la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Sin embargo, su sueño de convertirse en futbolista profesional encontró un obstáculo, ya que en ese momento todavía no existía la Liga MX Femenil, que recién inició su etapa profesional en 2017. Lejos de alejarse de las canchas, García decidió enfocarse en el arbitraje, un camino en el que ya habían surgido pioneras como Virginia Tovar, la primera mujer en dirigir un partido de Primera División en México en 2004.

Desde entonces, la juez de hoy 33 años construyó una carrera marcada por la constancia y la superación, hasta alcanzar la elite internacional y representar a América Latina en el máximo escenario del fútbol mundial.

Cómo fue el debut de la primera mujer de la región en dirigir un partido mundialista

El debut de Katia Itzel García como árbitra central en el Mundial 2026 fue histórico y, al mismo tiempo, de trámite controlado. Su actuación fue destacada por la sobriedad con la que condujo el juego, que terminó con triunfo neerlandés por 3-1.

Durante el encuentro, García mostró autoridad y mantuvo el control de las acciones en un partido que no presentó grandes complicaciones disciplinarias. Hasta los minutos finales no se habían registrado amonestaciones ni jugadas violentas de gravedad, aunque sí hubo una acción polémica por una posible falta dentro del área sobre Elías Achouri que no fue sancionada ni revisada por el VAR. También tuvo una intervención con el videoarbitraje tras el gol de Túnez, que fue validado luego de la revisión correspondiente.

Katia Itzel García, la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La trayectoria de la árbitra latinoamericana que rompió barreras en el Mundial 2026

La carrera de Katia Itzel García comenzó en 2015 dentro del arbitraje amateur y, apenas un año después, dio el salto al ámbito profesional bajo la guía de la árbitra Verónica Brito. Desde entonces, su crecimiento fue sostenido: dirigió en divisiones inferiores del fútbol masculino, participó en torneos juveniles sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20, y luego llegó a competencias de mayor exigencia como la Liga de Expansión MX (segunda categoría masculina) y la Liga MX Femenil.

A los 27 años, en 2019, recibió el gafete FIFA, reconocimiento que la acreditó como árbitra internacional y abrió una nueva etapa en su trayectoria.

Su consolidación llegó con actuaciones destacadas en partidos decisivos. Entre 2021 y 2022 dirigió dos finales del fútbol femenino, mientras que en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue designada como jueza central en tres encuentros: dos del torneo femenino -incluido el partido por la medalla de bronce-, y uno del masculino.

Katia Itzel García, la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Además, en la Liga MX acumuló más de 20 partidos dirigidos y alcanzó un hecho inédito al impartir justicia en un cruce de cuartos de final del Apertura 2025, instancia a la que ninguna mujer había llegado antes como árbitra central.

El camino, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. En una charla con estudiantes de la UNAM, García recordó que cuando ingresó al arbitraje profesional había cerca de 900 árbitros en México y solo 30 eran mujeres, una realidad que le hizo entender la dificultad de alcanzar sus objetivos: convertirse en árbitra internacional, llegar a un Mundial femenino y dirigir tanto en la Liga MX Femenil como en el fútbol masculino.

Aun así, aseguró que la pasión, el trabajo y la dedicación fueron claves para superar cada obstáculo. Como muchas mujeres en competencias masculinas, también enfrentó críticas marcadas por el machismo, pero su desempeño la llevó a romper barreras y convertirse en una referente del arbitraje latinoamericano en el Mundial 2026.