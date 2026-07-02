Jugó dos Mundiales con Argentina, fue compañero de Pelé y era hijo de un caboverdiano: la historia de José Ramos Delgado

José Manuel Ramos Delgado inició su carrera en Lanús. Foto: museogranate.clublanus.com

La Selección Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Si bien se trata de un duelo inédito en la historia de la Copa del Mundo, hay un nombre que une a ambos países: José Manuel Ramos Delgado, uno de los mejores defensores en los años 60 e hijo de un inmigrante caboverdiano.

Como gran cantidad de caboverdianos que emigraron durante la primera mitad del siglo XX, Faustino Ramos Delgado emigró a Buenos Aires desde Santo Antão -la tercera isla con más habitantes del archipiélago africano- a bordo de un barco mercante en busca de nuevas oportunidades. Una vez asentado en el país, conoció a una joven mujer de ascendencia siciliana. Fruto de ese amor nacería José Manuel, quien años más tarde escribiría su nombre en la historia grande del fútbol argentino.

Quién fue José Manuel Ramos Delgado, el hijo de un caboverdiano que jugó para la Selección Argentina

José Manuel Ramos Delgado nació el 26 de agosto de 1935 en Quilmes. Debutó en Lanús, en 1956. Tras más de 50 partidos con el “Granate” dio el salto a River Plate, donde jugó más de 170 partidos entre 1959 y 1965. Luego fue traspasado a Banfield y en 1967 emigró al Santos de Brasil, donde compartió equipo con Pelé.

José Manuel Ramos Delgado, el hijo de un caboverdiano que jugó en River. Foto: Wikimedia Commons/El Gráfico

Estuvo presente en el encuentro ante Vasco da Gama donde el astro brasileño marcó su gol número 1000. Tal sería su relación que “O Rei” fue padrino de nacimiento de una de sus tres hijas. Se retiró en la Asociación Atlética Portuguesa en 1974.

“El fútbol es simple, facilísimo. No comprendo por qué muchos dicen lo contrario. Para mí siempre fue sencillo. Desde chico, en los potreros o en las inferiores de Lanús, ya lo jugaba como ahora. Con ese fútbol fui escalando posiciones”, señaló en una entrevista con El Gráfico.

Además de su brillante carrera a nivel clubes, Ramos Delgado también brilló en la Selección Argentina, con la cual disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. En 1966, lamentablemente se quedó afuera de la Copa del Mundo por una lesión en los días previos.

Uno de los hitos más importantes del “Negro” durante su trayectoria se dio en 1964, cuando fue el capitán del combinado nacional que se consagró campeón de la histórica Copa de las Naciones, torneo en el cual también participaron Brasil (fue sede), Inglaterra y Portugal.

La Selección Argentina que ganó la Copa de las Naciones de 1964. Foto: Wikimedia Commons

“José Manuel Ramos Delgado fue un talentoso defensor central argentino. Líder por naturaleza, de gran calidad y técnica, primero se destacó en distintos clubes locales y luego pasó al Santos de Pelé, donde estuvo por varias temporadas y se ganó el respeto y cariño de todos los hinchas”, reza el sitio web de la AFA.

De Cabo Verde a ser querido en todos lados: el hito que consiguió Ramos Delgado

Luego de Retirarse, el “Negro” decidió seguir vinculado al fútbol, pero esta vez del otro lado de la línea de cal. Tras una breve experiencia en las inferiores del Santos, donde también ejercería la función de manager, regresó a la Argentina y durante su carrera como entrenador consiguió un hito que pocos poseen: dirigió a Belgrano, Talleres, Estudiantes de La Plata y Gimnasia, cuatro de los clubes más grandes de sus ciudades.

Asumió como director técnico del “Pirata” en 1978 y llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga Cordobesa, aunque quedó eliminado justamente frente a la “T”. Luego pasó por los bancos de Atlético Ledesma de Jujuy, All Boys, Claypole, los clubes peruanos Universitario de Lima y Sport Unión Huaral, Deportivo Maipú de Mendoza, Estudiantes de La Plata, Platense, Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes y cerró su carrera en Talleres.

En la temporada 1993/94 tomó las riendas del conjunto cordobés que vagaba por el Nacional B y sentó las bases de una campaña histórica, logrando ocho triunfos, nueve empates y apenas dos derrotas. Dejó el cargo fue Daniel Willington se encargó de sellar el camino hacia el ascenso.

Tras su paso por la “T”, Ramos Delgado volvió a Buenos Aires y se recibió de periodista en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Siguió la campaña de Quilmes para la radio y ejerció como instructor en la Escuela de Directores Técnicos de Ramos Mejía. Falleció el 3 de diciembre de 2010 a los 75 años.

A más de 90 años de su nacimiento, la historia de José Manuel Ramos Delgado estará más que presente este viernes, cuando Argentina enfrente a Cabo Verde por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Hijo de un caboverdiano, capitán de la Selección, compañero de Pelé y entrenador de grandes clubes, su recorrido dentro y fuera de las canchas es uno de esos que solo el fútbol puede entregarnos.