Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre 2025 con aumentos confirmados

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los montos que regirán desde este mes para los beneficiarios de acuerdo con la Ley de Movilidad.

ANSES y los pagos de sus prestaciones en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los aumentos que estarán rigiendo a partir de noviembre de 2025 para jubilados, pensionados y para quienes cobran asignaciones familiares, a raíz de los ajustes que se realizan mes a mes por la Ley de Movilidad.

Según establece el Decreto 274/2024, estas prestaciones de ANSES tendrán una actualización del 2,1%, porcentaje que coincide con el índice de suba generalizada de precios señalado por el INDEC correspondiente a septiembre.

¿Cuánto van a cobrar los jubilados en noviembre? Foto: NA

¿Cuánto van a cobrar los jubilados y pensionados en noviembre?

Con la actualización más la continuidad del pago del bono extraordinario de $70.000, los haberes de noviembre serán los siguientes:

Jubilación mínima : $403.150,65 ($333.150,65 de haber más el bono).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.520,52 ($266.520,52 de haber más el bono).

Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 de haber más el bono).

¿Cuánto van a cobrar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el incremento del 2,1%. Por ende, los nuevos valores serán los siguientes:

AUH : $119.714,29 monto total; se cobra el 80%, es decir, $95.771,43, mientras el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

AUE : $119.714,29 monto total; se perciben $95.771,43 mensuales.

AUH por hijo con discapacidad : $389.808,61 monto total, con un pago del 80% ($311.846,89) y retención del 20%.

PNC para madres de siete hijos o más: $403.150,65 ($333.150,65 de haber más el bono).

¿Cuánto van a cobrar los beneficiarios de las Asignaciones Familiares?

Estos importes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) van variando según el nivel de ingresos del grupo familiar y su zona de residencia.

SUAF por hijo : $59.862,25.

SUAF por hijo con discapacidad: $194.910,94.

Calendario de pagos ANSES, noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

ANSES. Foto: NA

Jubilaciones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

AUH y SUAF