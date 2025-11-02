Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre 2025 con aumentos confirmados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los aumentos que estarán rigiendo a partir de noviembre de 2025 para jubilados, pensionados y para quienes cobran asignaciones familiares, a raíz de los ajustes que se realizan mes a mes por la Ley de Movilidad.
Según establece el Decreto 274/2024, estas prestaciones de ANSES tendrán una actualización del 2,1%, porcentaje que coincide con el índice de suba generalizada de precios señalado por el INDEC correspondiente a septiembre.
¿Cuánto van a cobrar los jubilados y pensionados en noviembre?
Con la actualización más la continuidad del pago del bono extraordinario de $70.000, los haberes de noviembre serán los siguientes:
- Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 de haber más el bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.520,52 ($266.520,52 de haber más el bono).
- Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 de haber más el bono).
¿Cuánto van a cobrar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo?
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el incremento del 2,1%. Por ende, los nuevos valores serán los siguientes:
- AUH: $119.714,29 monto total; se cobra el 80%, es decir, $95.771,43, mientras el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.
- AUE: $119.714,29 monto total; se perciben $95.771,43 mensuales.
- AUH por hijo con discapacidad: $389.808,61 monto total, con un pago del 80% ($311.846,89) y retención del 20%.
- PNC para madres de siete hijos o más: $403.150,65 ($333.150,65 de haber más el bono).
¿Cuánto van a cobrar los beneficiarios de las Asignaciones Familiares?
Estos importes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) van variando según el nivel de ingresos del grupo familiar y su zona de residencia.
- SUAF por hijo: $59.862,25.
- SUAF por hijo con discapacidad: $194.910,94.
Calendario de pagos ANSES, noviembre 2025
Jubilaciones y pensiones mínimas
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones superiores al haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
AUH y SUAF
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre