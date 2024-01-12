La inesperada respuesta de Lorenzo Tinelli que descolocó a Guillermina Valdés

Guillermina Valdés, La Academia, NA

Además de su faceta actoral, Guillermina Valdés es madre de cuatro hijos, tres de ellos fruto de su relación con Sebastián Ortega, y uno con Marcelo Tinelli, a quien llamaron Lorenzo y tiene 9 años.

Justamente, ‘Lolo’, como es apodado el hijo más pequeño de la actriz y el conductor, fue noticia en las últimas horas después de que Guillermina publicara en sus redes sociales unas historias de un curioso reclamo del pequeño.

“Hola, ma. No voy a hablar mañana con vos. Bueno, porque me llamás todos los días. No tengo un minuto para jugar tranquilo. Chau ma, te amo”, se escucha decir a Lorenzo en el audio que le causó risas a su madre.

Frente a este inesperado reclamo, la actriz no dudó en compartir la grabación en una historia de Instagram, donde escribió: “Cuando te ponen los puntos. Y eso que una no llama tan seguido”, en referencia al ocurrente audio de ‘Lolo’.

Separación con Tinelli y romance con Furriel

“Los procesos en general son tristes, pero siempre uno le desea lo mejor a la otra persona, más cuando la quiere y tiene un hijo en común”, expresó Valdés durante una entrevista con ‘Socios del Espectáculo’.

En esa misma línea, Guillermina aseguró que “no la conoce personalmente” a Milett Figueroa, la nueva pareja de Tinelli, y confesó que está “re bien en el amor” después de iniciar un romance con el actor Joaquín Furriel.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés. Foto: Instagram.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés. Foto: Instagram.

“Él es muy diferente a mí, aprendo mucho y estoy entendiendo otro tipo de vínculo”, declaró la actriz.

Por último, al ser indagada sobre si le molesta ver a Tinelli con la modelo peruana, respondió sin tapujos: “Eso no es difícil, porque cuando uno en un punto suelta un vínculo, se termina con todo el amor que uno tiene. Siempre me pone feliz ver a mis exparejas, me llena de alegría y ellos lo saben porque siempre se los digo”.