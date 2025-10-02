Disney+ y Prime Video: los estrenos más destacados de octubre 2025

Con la llegada del nuevo mes, las plataformas de streaming amplían su lista de éxitos con una variedad de títulos que combinan entretenimiento, drama, acción y comedia.

Las novedades que llegan a Max, Disney+ y Prime Video. Foto: Unsplash.

Con la llegada de octubre, Prime Video y Disney+ presentaron una oferta renovada de contenido para todos los gustos. Entre nuevas temporadas y propuestas originales, las plataformas de streaming amplían su catálogo con una variedad de títulos que combinan entretenimiento, drama, acción y comedia.

A continuación, un repaso detallado por las principales novedades del mes en las plataformas de streaming.

Estrenos principales de Disney+

“La suerte: una serie de casualidades” - serie

- Estreno: 8 de octubre con todos los episodios.

- Sinopsis: “Protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, La suerte: una serie de casualidades es una serie de comedia centrada en David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional y salva al chofer de una cuadrilla taurina en una carrera a contrarreloj hacia el hospital. Su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de Maestro, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él. Durante el viaje, David descubre un mundo desconocido, lleno de supersticiones, desafíos y despedidas. Para Maestro, David representa la suerte que durante toda su vida ha perseguido. Para David, la amistad con Maestro es determinante en su destino. Aunque David y Maestro pertenecen a mundos distintos, ambos descubren que tienen más cosas en común de las que inicialmente pudieron imaginar”.

“Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh” - serie

Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh. Foto: Disney+

- Estreno: 15 de octubre y será un nuevo episodio cada miércoles.

- Sinopsis: “Maggie y Alex disfrutan de una vida lujosa y privilegiada como miembros de una de las dinastías de abogados más poderosas de Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, cuando su hijo Paul se ve involucrado en un mortal accidente en un barco, la familia debe enfrentarse a una situación sin precedentes. A medida que salen a la luz nuevos detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas generan interrogantes que ponen en peligro todo lo que Maggie y Alex valoran. La serie está inspirada en el popular podcast Murdaugh Murders Podcast. Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh está protagonizada por Jason Clarke como Alex Murdaugh, Patricia Arquette como Maggie Murdaugh, Johnny Berchtold como Paul Murdaugh, Will Harrison como Buster Murdaugh, Brittany Snow como Mandy Matney y J. Smith-Cameron como Marian Proctor”.

“Playback: una somos dos” - serie

- Estreno: 29 de octubre con todos los episodios.

- Sinopsis: “La serie sigue a dos amigas Emma (Juli Castro) y Camila (Antonella Podestá) que logran un hit musical inmediato gracias a un video que realizan para participar en un concurso de talentos. ¿El secreto? Una de ellas hace playback sobre la canción que, en realidad, está interpretada por la otra. Al principio, el arreglo es el engaño perfecto para dar a conocer al mundo la música que hacen juntas, pero poco a poco el plan se convierte en un secreto tan difícil de guardar que pone en riesgo su amistad de años”.

“Los Hechiceros más allá de Waverly Place” - serie

- Estreno temporada 2: 29 de octubre con 5 episodios.

- Sinopsis: “En la segunda temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place, Billie (Janice LeAnn Brown) descubre que ser parte de la familia Russo es más complicado de lo que creía, sobre todo ahora que no es la única hechicera en la casa. Justin (David Henrie) debe entrenar a tres jóvenes magos, incluyendo a Roman (Alkaio Thiele) y Milo (Max Matenko), para la Competencia Familiar de Hechicería. Mientras la presión aumenta dentro y fuera de la familia, surge una misteriosa amenaza que podría destruir a los Russo para siempre”.

Estrenos principales de Prime Video

“Sanda” - serie

Sanda, serie. Foto: Prime Video.

- Estreno: 3 de octubre.

- Sinopsis: “Ambientada en un Japón futurista donde la baja tasa de natalidad otorga a los niños un estatus social más alto que a los adultos, Santa Claus ha sido sellado por una maldición, convirtiendo la Navidad en una leyenda. Sanda Kazushige descubre que tiene una conexión con el mítico Santa Claus”.

“Mantenimiento Requerido” - película

Mantenimiento Requerido. Foto: Prime Video.

- Estreno: 8 de octubre.

- Sinopsis: “Charlie, dueña de un taller mecánico solo para mujeres, debe replantear su negocio y, sin saberlo, confía en Beau, su apoyo virtual que resulta ser su competidor directo. Entre la pugna empresarial surge una inesperada conexión afectiva”.

“Sin Frenos” - serie

- Estreno: 10 de octubre.

- Sinopsis: “Tiluca, socialité chilena que queda solo con su mansión y grandes deudas tras enviudar, se asocia con Julio César, repartidor inmigrante, para transformar la casa en hostal para deliverys. El negocio forja una amistad y remueve prejuicios en el barrio”.

“Culpa Nuestra” - película

Culpa Nuestra. Foto: Prime Video.

- Estreno: 15 de octubre.

- Sinopsis: “La boda de Jenna y Lion reúne otra vez a Noah y Nick tras su ruptura. Él, heredero de un imperio familiar; ella, recién estrenando carrera. La herida de Nick impide olvidar, pero la chispa persiste. ¿Vencerá el amor o el resentimiento?“.

“Hazbin Hotel” - serie

- Estreno: 29 de octubre.

- Sinopsis: “Tras vencer al ejército celestial, Charlie, princesa del Infierno, ve prosperar su hotel con inquilinos que no buscan redención. Crece el rencor al Cielo, los pecadores traman contraatacar y el trío infernal “Los Vees” quiere sacar provecho”.

“Hedda” - película

Hedda. Foto: Prime Video.

- Estreno: 29 de octubre.

- Sinopsis: “La guionista y directora Nia DaCosta reimagina el clásico de Ibsen con audacia. Hedda, atrapada entre un amor que duele y una vida que la ahoga, vive una noche donde afloran deseos reprimidos y tensiones que desatan manipulación, pasión y traición”.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” - serie

- Estreno nueva temporada: 20 de octubre.

- Sinopsis: “La historia de amor entre Daryl y Carol, transformados por un mundo en constante cambio. Ambos se encontrarán en una guerra contra los vivos o descubrirán que ellos también son The Walking Dead”.