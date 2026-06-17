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El folklore está de luto: murió uno de los referentes imborrables de la música popular que trascendió fronteras

Fue el protagonista de una transformación cultural que cambió para siempre la forma de entender el género. Su legado hoy enluta a toda una generación.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Luto en el folklore
Luto en el folklore Foto: Gemini IA
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El mundo del folklore se encuentra en un profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de una de las figuras más influyentes de la música popular. La noticia fue confirmada el pasado domingo y generó rápidamente una ola de mensajes de despedida por parte de instituciones culturales, colegas y fanáticos.

Se trata de la muerte de Luis Paiva Quinteros, fundador y director de la reconocida agrupación Los Kory Huayras. Considerado uno de los grandes impulsores del folklore boliviano contemporáneo, el músico dedicó gran parte de su vida a rescatar, difundir y preservar las tradiciones musicales nacionales.

Muerte de Luis Paiva Quinteros Foto: X Municipio de La Paz

Su carrera fue considerada como fundamental para acercar los ritmos tradicionales a las nuevas generaciones, consolidando un repertorio que hoy forma parte del patrimonio cultural de Bolivia. Además, el artista dejó un legado fuerte como intérprete, director y docente. Los Kory Huayras fue fundada el 6 de junio de 1969 en la ciudad de La Paz por Gunnar Chavarría, Franz Ochoa, Juan Valenzuela y Luis Paiva, y significó un cambio cultural para el género musical.

El último adiós a Luis Paiva Quinteros: la despedida de las instituciones culturales

Tras conocerse la noticia, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz expresó sus condolencias a familiares y allegados. “La Paz expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del maestro Luis Paiva Quinteros. Destacado director y fundador del reconocido grupo Kory Huayras. Su invaluable aporte a la música folklórica boliviana, su compromiso con nuestras tradiciones y su incansable labor en la difusión de la cultura nacional dejan una huella imborrable en la historia artística de nuestro país”, señaló la institución.

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Las muestras de afecto también se multiplicaron en redes sociales, donde colegas y admiradores recordaron su trayectoria y su contribución a la cultura boliviana.

Muerte de Luis Paiva Quinteros Foto: X Municipio de La Paz

Durante décadas, Luis Paiva Quinteros compuso géneros tradicionales como cuecas, kaluyos, bailecitos, taquiraris, kullawadas, huayños y morenadas. Su producción artística quedó registrada en más de 45 discos, muchos de los cuales se transformaron en referencias obligadas dentro de la música folklórica.

Entre las canciones más importantes de Los Kory Huayras se encuentran Por Qué Me Enamoré de Ti, Basta Corazón, Abierto Mi Corazón, Tonada para Remedios, Amor Joven, Río Huaycheño, Adiós y Dos Años y Medio. “Antes no se permitía que en las recepciones sociales se cante música boliviana. Era un delito. Uno empezaba a cantar una cueca y lo miraban como a bicho raro”, había dicho tiempo atrás en una entrevista.

Sus restos fueron despedidos el lunes pasado en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y se realizó una misa y un entierro, donde participaron sus amigos, familiares, artistas allegados y seguidores para darle el último adiós. Con su fallecimiento, Bolivia pierde a una de las figuras más destacadas de su historia musical reciente.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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