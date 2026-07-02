“No nos colamos”: los youtubers, Pato Perrotta y Beni Mármol, contaron qué pasó antes de ser detenidos en Miami

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta: Foto: redes

Los youtubers argentinos Patricio “Pato” Perrotta y Lautaro “Beni” Mármol contaron qué ocurrió durante el incidente que terminó con ambos detenidos en el Hard Rock Stadium de Miami mientras intentaban ingresar al partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026.

Tras recuperar la libertad luego de pagar una fianza, los influencers aseguraron que nunca intentaron colarse al estadio y explicaron que todo se originó por una credencial oficial de la FIFA que había sido dada de baja sin que fueran notificados.

Detuvieron en Miami a los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta Foto: Archivos del condado de Miami-Dade

“Quiero aclarar que nosotros no nos colamos”

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Perrotta comenzó desmintiendo las versiones que circularon en las últimas horas. “Quiero aclarar que nosotros no nos colamos”, afirmó.

Según explicó, ambos viajaron a Estados Unidos con una acreditación oficial entregada por un reconocido medio público argentino, que les permitía cubrir los partidos del Mundial disputados en México y Estados Unidos como parte de un acuerdo con la FIFA.

El creador de contenido aseguró que esa misma credencial había funcionado sin inconvenientes en encuentros anteriores, como el partido entre Uruguay y Arabia Saudita, donde pudieron ingresar al estadio y generar contenido para sus plataformas.

Sin embargo, al presentarse para el duelo entre Colombia y Portugal, la situación cambió. “Nos dieron de baja el carnet y no nos notificaron. Nosotros fuimos pensando que podíamos entrar porque el carnet era original”, explicó Perrotta.

Por su parte, Beni Mármol recordó que en los primeros controles de acceso nadie escaneó la acreditación. Recién en el cuarto puesto de seguridad el sistema detectó que el pase aparecía con un borde rojo, señal de que había sido deshabilitado.

“El carnet era original. Aparecían nuestras caras, pero figuraba como vencido. Ahí fue cuando nos frenaron y nos dijeron que no podíamos ingresar”, relató Perrotta.

El influencer también explicó que intentó aclarar que ambos estaban trabajando para cubrir el evento y mostrar el ambiente del Mundial en Miami, pero el personal de seguridad decidió retenerlos de todos modos.

Mientras esperaban una resolución, los youtubers aseguraron que fueron testigos de la detención de otras personas que sí intentaban ingresar sin autorización al estadio.

Fueron liberados Beni Mármol y Pato Perrotta. Foto: Captura

“Había seis colombianos, además de ciudadanos chinos y un francés, que realmente quisieron colarse. A ellos también los detuvieron y los llevaron junto a nosotros”, contó Perrotta.

El caso tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y generó numerosas especulaciones. Tras recuperar la libertad, tanto Pato Perrotta como Beni Mármol insistieron en que nunca intentaron burlar los controles de seguridad y sostuvieron que el episodio fue consecuencia de la cancelación de una credencial oficial cuya baja, según afirman, nunca les fue comunicada.