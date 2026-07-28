Festival de la Trufa 2026: cronograma completo y cómo llegar a la celebración del “Diamante Negro”

La trufa negra producida en Chillar se ha convertido en uno de los productos gourmet más valorados de la provincia de Buenos Aires Foto: Turismo Azul

Chillar volverá a convertirse en el epicentro de la producción trufera bonaerense con la realización de la segunda edición del Festival de la Trufa, un evento que combinará gastronomía, turismo rural, cultura y entretenimiento el próximo domingo 9 de agosto.

La iniciativa busca poner en valor a la trufa negra, considerada uno de los productos gastronómicos más exclusivos del mundo, además de visibilizar el crecimiento de esta actividad productiva en la región y su impacto en la economía local.

El encuentro reunirá a productores, cocineros, emprendedores y visitantes en una jornada pensada para difundir el universo de la truficultura a través de experiencias gastronómicas, actividades educativas y propuestas recreativas.

Cómo será la visita a la trufera de Chillar

Las actividades comenzarán a las 11 en el establecimiento La Esperanza, donde se realizará una visita guiada para conocer de cerca el proceso de producción y cosecha de trufas negras. El recorrido contará con cupos limitados y las reservas podrán realizarse al teléfono 11-51450906.

La experiencia permitirá a los asistentes descubrir las características de este cultivo especializado y observar las distintas etapas que intervienen en la obtención de uno de los hongos más valorados por la alta cocina internacional.

La trufa negra producida en Chillar se ha convertido en uno de los productos gourmet más valorados de la provincia de Buenos Aires Foto: Turismo Azul

Cocina en vivo y charla sobre truficultura

A partir de las 12:30, el Salón Ateneo albergará una peña trufera con una masterclass de cocina a cargo de los chefs Ariel Gallicchio y Luis Maldonado.

La programación incluirá además una charla sobre truficultura y una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión, con risotto trufado y una espuma de trufa como postre. La actividad se completará con espectáculos artísticos para los asistentes.

Patio gastronómico, emprendedores y música en la Plaza San Martín

Desde las 13, la actividad se trasladará a la Plaza San Martín, donde funcionará un patio gastronómico dedicado a la trufa, food trucks, stands institucionales, un paseo de compras de emprendedores y artesanos y un espacio de juegos para las familias.

Los interesados en participar con puestos podrán inscribirse a través del correo electrónico azulfiestadelatrufa@gmail.com.

A las 14 habrá música en vivo y una hora más tarde se desarrollará el acto central del festival, que contemplará la bendición de las trufas cosechadas, reconocimientos a productores y una demostración de perros entrenados para la búsqueda de este apreciado hongo.

Espectáculos y actividades para cerrar la jornada

La programación continuará a las 15:30 con la presentación del folklorista Joaquín Bordón, mientras que a las 16 se realizará el juego familiar “La búsqueda del diamante negro”, una propuesta inspirada en el valor y la singularidad de la trufa.

La trufa negra producida en Chillar se ha convertido en uno de los productos gourmet más valorados de la provincia de Buenos Aires Foto: Turismo Azul

El cierre llegará a las 16:30 con la actuación de Ay Amor, banda de cumbia romántica que pondrá el broche final a una jornada que promete combinar producción local, sabores regionales y entretenimiento para todas las edades.

Qué hacer en Chillar además de visitar el Festival de la Trufa

Quienes lleguen a Chillar para disfrutar del Festival de la Trufa también pueden aprovechar la escapada para recorrer algunos de los sitios históricos más representativos de esta localidad del partido de Azul. Entre ellos sobresale el edificio de la Delegación Municipal, una de las obras diseñadas por el reconocido arquitecto Francisco Salamone durante la década de 1930, cuya impronta monumental forma parte del patrimonio arquitectónico bonaerense.

Otro de los puntos de interés es la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, inaugurada en 1920 y proyectada por el arquitecto Martín Noel. Su estilo barroco español la convierte en uno de los edificios más emblemáticos de la localidad y en una parada obligada para quienes buscan descubrir la historia de Chillar.

La visita también puede incluir un recorrido por la zona de la antigua Estación Chillar y el histórico Hotel Internacional, construcciones ligadas al crecimiento que experimentó el pueblo con la llegada del ferrocarril a comienzos del siglo XX. Estos espacios permiten conocer el pasado inmigrante y ferroviario que marcó el desarrollo de la comunidad.

La trufa negra producida en Chillar se ha convertido en uno de los productos gourmet más valorados de la provincia de Buenos Aires Foto: Turismo Azul

Para los amantes del turismo rural, los alrededores ofrecen paisajes típicos de la pampa bonaerense, con extensos campos agrícolas y ganaderos ubicados sobre las estribaciones de las Sierras de Azul. Esta combinación entre naturaleza, patrimonio histórico y producción agropecuaria explica por qué Chillar se ha transformado en uno de los destinos emergentes del centro bonaerense.

Cómo llegar a Chillar para disfrutar del Festival de la Trufa

La localidad de Chillar está ubicada en el partido de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 3, uno de los principales corredores viales del país. El pueblo se encuentra a unos 60 kilómetros de la ciudad de Azul, a aproximadamente 330 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a poco más de una hora de viaje desde Tandil.

Para quienes viajen en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa es tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego empalmar con la Ruta Nacional 3 en dirección al sur hasta llegar a Chillar.

Gracias a su ubicación estratégica y su cercanía con ciudades como Azul, Olavarría y Tandil, Chillar se presenta como una alternativa ideal para una escapada de un día o un fin de semana vinculada al turismo gastronómico y rural.