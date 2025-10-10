Se adelantan las tormentas: las localidades de Buenos Aires afectadas por la alerta amarilla, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió acerca de la llegada de fuertes lluvias al territorio bonaerense.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

El fin de semana en Buenos Aires comienza con buen clima, más allá de que no será así por los tres días que lo conforman. El pronóstico advirtió sobre la llegada de tormentas al territorio bonaerense, por lo que se activó una alerta para el sábado 11 de octubre.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se adelantan las fuertes lluvias que se esperaban para el domingo 12. De esta manera, llegarían a algunos puntos de la provincia antes, con algunos peligros para la sociedad.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

En detalle, el SMN apuntó que distintas localidades son alcanzadas por una alerta amarillo de tormentas fuertes para este sábado 11. Junto con algunos sectores pequeños de La Pampa, estas zonas recibirán precipitaciones intensas tanto a la tarde como a la noche.

La zona que abarca la advertencia es el grueso del sur de la provincia de Buenos Aires. Algunos partidos afectados son: Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Suárez, Tornquist, Laprida, Benito Juárez, Tandil, Olavarría, Azul y Rauch, entre otros.

Alerta por tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Además, también se ven afectadas localidades costeras: Monte Hermoso, Punta Alta, Tres Arroyos, Necochea y Lobería, entre los más destacados.

El texto de la alerta advierte que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, menciona que “se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”.

Por último, advierten la cantidad de agua que podrá caer en los territorios afectados: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores”.

Se vienen tormentas en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Cabe recordar que el nivel amarillo para las alertas representa la llegada de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por tormentas: las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional