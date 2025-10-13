Clima agradable: cuál será el día más caluroso de la semana con 27° de máxima en CABA, según el Servicio Meteorológico

El organismo climático anticipó que no habrá lluvias ni tormentas para la tercera semana de octubre. A pesar de ello, el sol no será el gran protagonista, ya que se verá tapado por la presencia de nubes. Conocé los detalles.

El calor vuelve a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Allí, reveló cuál será día más caluroso de la tercera semana de octubre de 2025.

Entre las buenas noticias, el organismo climático anticipó que las máximas se mantendrán arriba de los 23°. No obstante, se prevé que el jueves 16 de octubre sea el día más caluroso de la semana con una máxima de 27°.

¿Cómo estará el clima durante la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Pronóstico del clima para la tercera semana de octubre. Foto: SMN.

Lunes 13 de octubre : la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

Martes 14 de octubre : se espera una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielo ligeramente nublado y parcialmente nublado durante la noche.

Miércoles 15 de octubre : se estima una mínima de 16° y una máxima de 26°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Jueves 16 de octubre : la mínima será de 17° y máxima de 27°, con cielo mayormente nublado en la mañana y nublado a la noche.

Viernes 17 de octubre: se espera una mínima de 17° y una máxima de 23°, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

De esta forma, la temperatura de la semana irá en aumento y llegará a su tope el día jueves 16 de octubre. A partir de allí, la misma descenderá durante el fin de semana.

El jueves 16 de octubre será el día más caluroso de la semana. Foto: NA (Daniel Vides)

Recomendaciones del SMN para altas temperaturas