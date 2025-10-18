Alerta por lluvias intensas: a qué hora empieza a llover este viernes 17 de octubre y las zonas afectadas

Se esperan lluvias y tormentas intensas, algunas localmente severas, acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 50 y 100 mm, con posibilidad de superar estos valores en algunos sectores.

Alerta por fuertes lluvias. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 17 de octubre alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes que afectarán a varias provincias del país.

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden causar daños y provocar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, mientras que la alerta naranja advierte sobre eventos peligrosos para la vida, bienes y el entorno.

Provincias bajo alerta naranja por tormentas

Alerta por fuertes lluvias. Foto: Freepik

Las provincias afectadas son:

Salta

Jujuy

Tucumán

Las tormentas fuertes podrían comenzar alrededor de las 19 y el alerta se mantendrá vigente hasta la madrugada del sábado.

Provincias bajo alerta amarilla por tormentas

Se prevén tormentas con abundante caída de agua en cortos periodos, acompañadas de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes, que también podrían alcanzar los 90 km/h. La precipitación acumulada estimada es de 20 a 50 mm, pudiendo superarse localmente.

Las provincias afectadas son:

Salta

Jujuy

Tucumán

Catamarca

La Rioja

Santiago del Estero

Formosa

Chaco

Misiones

Corrientes

Alerta por fuertes lluvias. Foto: NA (Daniel Vides)

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante el alerta

Alerta naranja

Permanecer en lugares cerrados como viviendas, escuelas o edificios.

Evitar el contacto con artefactos eléctricos y el uso de teléfonos con cable.

Si estás en tránsito, permanecer dentro del vehículo, que ofrece buena protección.

No circular por calles inundadas o zonas afectadas.

Ante riesgo de ingreso de agua en tu hogar, cortar la electricidad.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla

No saques la basura y retirar objetos que puedan obstruir el desagüe.

Evitar actividades al aire libre.

No te refugies debajo de árboles o postes de electricidad.

Para reducir riesgo de rayos, evitar permanecer en ríos, lagunas, piletas o playas.

Prestar atención ante la posible caída de granizo.

Mantenerse informado por las autoridades y tener lista una mochila de emergencia.

Es fundamental seguir estas indicaciones y mantenerse informado, ya que cualquier cambio en el pronóstico puede exigir nuevas medidas de precaución. Para las alertas más severas, se recomienda monitorear el clima de forma constante.