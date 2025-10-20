Mal tiempo en Buenos Aires: qué día de la semana volverán las lluvias, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las tormentas a Buenos Aires, con un pronóstico que indica qué día de la semana se esperan precipitaciones y cómo se comportarán las temperaturas durante esa jornada.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Durante este fin de semana del Día de la Madre, gran parte del país disfrutó de un clima estable, y ahora se prepara para el inicio de la semana. El lunes, el buen tiempo continuará en la zona central, con cielo mayormente soleado y temperaturas en ascenso, aunque los vientos del norte se mantendrán presentes.

En la Ciudad de Buenos Aires se pronostica una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C, con cielo parcialmente nublado. En el norte del país, las temperaturas podrían llegar a los 32 °C, mientras que en la Patagonia se prevé la llegada de un frente frío que provocará lluvias aisladas y un giro del viento hacia el sudoeste.

Se vienen tormentas en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Para el martes, en CABA se espera una mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado.

¿Cuándo llegan las lluvias?

Sin embargo, entre el martes y el jueves se prevé un marcado contraste térmico entre el norte y el sur del país. Mientras el aire frío seguirá ingresando a la Patagonia, el norte experimentará un importante aumento de temperatura, con valores que podrían superar los 35 °C.

Esta situación favorecerá la inestabilidad en la franja central, donde un frente frío avanzará lentamente. Según el modelo ECMWF, el martes llegarían lluvias y tormentas de variada intensidad a La Pampa y el sudoeste bonaerense, acompañadas por un cambio de viento al sur con ráfagas intensas. En Cuyo, el fenómeno se sentiría más por el viento que por las precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para la semana. Foto: SMN.

El miércoles las tormentas serían más débiles y dispersas, afectando el norte bonaerense, Córdoba, el sur del Litoral y la Ciudad de Buenos Aires. El jueves persistiría la inestabilidad, con nuevas tormentas aisladas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, algunas de ellas localmente fuertes, pero el alerta no rige para la ciudad.

¿A qué hora llueve el miércoles en CABA?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias llegarían a la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde-noche del miércoles, con temperaturas que irán de los 17 °C a los 28 °C.

El jueves se prevé una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado y marcas entre 18 °C y 29 °C. Sin embargo, el alivio será corto: el viernes regresará la inestabilidad, con lluvias persistentes durante toda la jornada y un marcado descenso de la temperatura, que irá de 16 °C a 21 °C.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Un fin de semana agradable

El sábado 25 se presentará con una mínima de 15 °C y una máxima de 20 °C. Durante la mañana y la noche el cielo estará mayormente nublado, aunque se espera que el sol asome hacia la tarde.

El domingo, en tanto, las condiciones mejorarán: la temperatura oscilará entre los 14 °C y los 21 °C, con cielo despejado y un clima ideal para disfrutar al aire libre.