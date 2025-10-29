Vuelve el calor a Buenos Aires: qué día de la semana se registrarán las temperaturas más altas
Durante los últimos días, Buenos Aires y gran parte del Área Metropolitana experimentaron un fuerte descenso de temperatura debido al ingreso de aire polar, con mínimas cercanas a los 7 °C y máximas que no superaron los 15 °C.
Durante la madrugada del lunes se registraron lloviznas dispersas, que dieron paso a una jornada con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilaron entre los 9 °C y 15 °C.
A lo largo del día, las lluvias fueron poco probables, aunque por la noche la chance de precipitaciones subió al 40 %, con posibilidad de lluvias intermitentes en distintos sectores del AMBA.
El registro más frío del AMBA se observó en Ezeiza (8,3 °C), seguido de Campo de Mayo (8,8 °C) y Merlo (10 °C), mientras que localidades como El Palomar, Morón, San Fernando y Aeroparque mostraron valores similares.
Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires
En este contexto, en plena primavera, todos se preguntan lo mismo: cuándo volverán a subir las temperaturas en medio de este clima tan inusual para esta época del año.
Hacia el fin de semana, Buenos Aires experimentará un ascenso progresivo de las temperaturas. El jueves habrá posibilidad de lloviznas al mediodía, con una mínima de 13 °C y máxima de 19 °C.
El viernes se espera un día parcialmente nublado, con sol durante el mediodía y la tarde, mientras que la mañana y la noche permanecerán con cielos cubiertos, y temperaturas que oscilarán entre 12 °C y 19 °C.
El sábado será mayormente soleado, con algunas nubes, y marcará un aumento notable de la temperatura, con mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Para cerrar la semana, el domingo continuará la combinación de sol y nubes, con valores similares, mínima de 14 °C y máxima de 25 °C.
Por último, para comenzar la semana siguiente, el lunes se espera un día cálido y soleado, con mínima de 17 °C y máxima de 27 °C.