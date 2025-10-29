Vuelve el calor a Buenos Aires: qué día de la semana se registrarán las temperaturas más altas

Tras un período de clima fresco e inestable, se espera un ascenso de las temperaturas en la Ciudad, con máximas que podrían superar los 27 °C.

Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA

Durante los últimos días, Buenos Aires y gran parte del Área Metropolitana experimentaron un fuerte descenso de temperatura debido al ingreso de aire polar, con mínimas cercanas a los 7 °C y máximas que no superaron los 15 °C.

Durante la madrugada del lunes se registraron lloviznas dispersas, que dieron paso a una jornada con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilaron entre los 9 °C y 15 °C.

Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: Turismo Santiago

A lo largo del día, las lluvias fueron poco probables, aunque por la noche la chance de precipitaciones subió al 40 %, con posibilidad de lluvias intermitentes en distintos sectores del AMBA.

El registro más frío del AMBA se observó en Ezeiza (8,3 °C), seguido de Campo de Mayo (8,8 °C) y Merlo (10 °C), mientras que localidades como El Palomar, Morón, San Fernando y Aeroparque mostraron valores similares.

Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires

En este contexto, en plena primavera, todos se preguntan lo mismo: cuándo volverán a subir las temperaturas en medio de este clima tan inusual para esta época del año.

Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires.

Hacia el fin de semana, Buenos Aires experimentará un ascenso progresivo de las temperaturas. El jueves habrá posibilidad de lloviznas al mediodía, con una mínima de 13 °C y máxima de 19 °C.

El viernes se espera un día parcialmente nublado, con sol durante el mediodía y la tarde, mientras que la mañana y la noche permanecerán con cielos cubiertos, y temperaturas que oscilarán entre 12 °C y 19 °C.

Pronóstico del tiempo en CABA. Foto: SMN.

El sábado será mayormente soleado, con algunas nubes, y marcará un aumento notable de la temperatura, con mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Para cerrar la semana, el domingo continuará la combinación de sol y nubes, con valores similares, mínima de 14 °C y máxima de 25 °C.

Por último, para comenzar la semana siguiente, el lunes se espera un día cálido y soleado, con mínima de 17 °C y máxima de 27 °C.