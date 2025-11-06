Ir desde Argentina a Paraguay en tren: cuánto sale el viaje que dura menos de 10 minutos

El servicio que conecta Posadas con Encarnación tiene numerosas salidas diarias, además de que es apto para todos los bolsillos.

Tren que conecta Argentina con Paraguay. Foto: Instagram senatur_py

Argentina cuenta con diversos servicios de trenes. Mientras que muchos utilizan los distintos ramales de larga distancia para recorrer ciudades dentro del país, existe otro que ofrece cruzar la frontera a bordo. En pocos minutos, es posible llegar a Paraguay por un precio muy bajo.

Se trata del tren que permite conectar Posadas, capital de Misiones, con Encarnación, ciudad de Paraguay. Lo curioso es que, más allá de tener que cruzar entre países, su recorrido es muy breve, incluso más rápido que el grueso de traslados dentro de Argentina.

Tren que conecta Posadas con Encarnación. Foto: Instagram

Cuánto tarda el tren que conecta a Argentina con Paraguay

El servicio que conecta Argentina con Paraguay demora 8 minutos. Además, tiene 23 salidas y 23 vueltas por día, entre los lunes y sábados, por lo que los domingos no funciona. De todos modos, durante la temporada alta, la cantidad de viajes puede subir hasta 29.

Actualmente, este tren funciona entre las 07:15 y 18:15 en Posadas, mientras que en Encarnación está activo entre 07:30 y 18:30.

El breve recorrido se hace a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Actualmente, la operación del tren la realiza la empresa Ferrocarriles Casimiro, que actualiza las novedades en su perfil de Instagram.

Tren que conecta Posadas con Encarnación. Foto: Instagram

Tren entre Argentina y Paraguay: cuánto sale

El último precio publicado por Trenes Argentinos, correspondiente a noviembre 2024 indica que el boleto costaba $964. Sin embargo, medios zonales apuntaron en junio que el valor se había elevado a $3000, en moneda argentina.

El tren binacional Posadas-Encarnación fue inaugurado el 31 de diciembre de 2014 y tiene como objetivo potenciar las economías regionales de la Argentina y Paraguay. Tiene una capacidad para transportar a 250 pasajeros y entre las comodidades cuenta con servicio de aire acondicionado.

El servicio de trenes entre Argentina y Paraguay cruza el Río Paraná. Foto: Instagram senatur_py

Con respecto al ingreso de elementos de un país a otro, el sitio de Trenes Argentinos aclara: “Si vas a egresar/ingresar con productos adquiridos en el país vecino, tenés que dirigirte al sector de Aduanas para realizar el trámite pertinente”.

Además, se brindaron detalles de los traslados de los menores de edad: “Si viajás con tus hijos, tenés que acreditar vínculo con Partida de Nacimiento, Libreta de Familia o Certificado de Nacimiento”. Además, también hay que poseer la “autorización para egresar del país confeccionada por Juzgado de Paz o Escribanía”.