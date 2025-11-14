Una icónica marca ofrece panqueques con dulce de leche a $10: cuándo aprovechar la promoción

Este postre es uno de los más destacados de la gastronomía gracias a su versatilidad, ya que se puede utilizar tanto en platos salados como dulces. Dónde se podrá conseguir a $10.

Panqueques. Foto Unsplash

Está claro que los panqueques son muy celebrados en Argentina, ya que es un plato con mucha versatilidad. Utilizado como plato principal, postre o en otras combinaciones, son una pieza clave de la gastronomía local. En este marco, una promoción trae una gran noticia para los amantes de esta preparación.

En el marco del Día del Panqueque, la cadena Lo de Carlitos, reconocida por su especialidad en panqueques y con sucursales en distintos puntos del país y del mundo, ofrecerá este postre a tan solo $10 los días 26 y 27 de noviembre.

Gran promoción de panqueques en Lo de Carlitos. Foto: Instagram.

La promoción, que puede ser dulce o salada, estará disponible en todos sus locales y los fanáticos de este clásico postre, identificado en la cadena como el “Clásico N°182”, podrán disfrutarlo a un precio que hoy día resulta irrisorio.

La iniciativa busca que los comensales puedan disfrutar de un clásico postre a precio extremadamente barato, y más bien simbólico. Los interesados por la opción sin TACC deberán consultar si hay disponibilidad de unidades así en cada local, dado que eso varía según cada zona y sucursal.

Panqueques de banana. Foto: Pexels.

Además, el Día del Panqueque resulta en una tradición anual de Lo de Carlitos, que busca recibir a cientos de clientes en el lapso de esas 48 horas, ávidos por aprovechar una promoción que parece salida de otras épocas.

La receta para hacer panqueques caseros y queden igual de ricos

Su receta básica, simple y efectiva trascendió generaciones, convirtiéndolos en un clásico. A continuación, cómo preparar panqueques de forma fácil y que queden súper esponjosos.

Ingredientes:

500 cc de leche

250 g de harina 0000

1 pizca de sal

2 huevos

16 cucharadas de dulce de leche

Panqueques de dulce de leche. Foto: captura video

Paso a paso: