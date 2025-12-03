Desde masas crocantes hasta combinaciones innovadoras de ingredientes: tres pizzerías imperdibles que están fuera de Palermo

A los argentinos nos encanta la pizza, y por eso no es sorpresa que en cada rincón del país encontremos pizzerías que ofrecen este manjar. Sin embargo, las más populares suelen centrarse en el barrio de Palermo, una zona llena de propuestas gastronómicas de moda.

Pero, más allá de Palermo, existen tres destacadas pizzerías fuera de este epicentro gastronómico que también logran conquistar los paladares más exigentes. Estos locales, repartidos por distintos barrios, ofrecen versiones únicas y tradicionales que merecen ser descubiertas.

Demone Pizza

Ubicada en el corazón de Núñez, Demone Pizza es el sueño hecho realidad de Santiago Cavalchini, un vecino del barrio que decidió emprender su propia pizzería.

El proyecto nació de manera inesperada: en plena pandemia de 2020, Santiago comenzó a experimentar con recetas caseras de pizza, preparando distintas versiones para compartir con amigos. Lo que empezó como un pasatiempo, pronto se convirtió en un negocio en crecimiento, gracias a su esfuerzo y dedicación.

El nombre “Demone” tiene un origen personal y curioso, ya que está inspirado en el apodo de su esposa, Paula (@paulaconmonio), pero con un giro: “demonio” en italiano.

Demone Pizza se encentra en el corazón de Núñez. Foto: Foto/Instagram: @demonepizza

Con su ambiente íntimo y acogedor, Demone Pizza se destaca por su estilo casi boutique. El público que visita el local es mayoritariamente del barrio, compuesto por personas de entre 25 y 45 años que buscan disfrutar de una propuesta cuidada en cada detalle.

Entre los imperdibles del menú se encuentra la Hot Cipolla, una combinación irresistible de mozzarella, cebolla y una mermelada casera agridulce y picante elaborada con morrones y jalapeños. También está la fugazzeta rellena estilo napolitano, ideal para los amantes de las pizzas clásicas.

Cramer 3476, Núñez. Instagram: @demonepizza.

Crosta Pizza

Aunque parece tener una larga trayectoria por su éxito y popularidad, el local abrió sus puertas en 2021 en el barrio de Villa Adelina. Fundada por Gustavo Millozzi y Claudio García, quienes también están al frente de la parrilla El Retorno , Crosta Pizza rápidamente se consolidó como una lugar de preferencia para los amantes de la buena pizza.

El local se encuentra en una esquina y cuenta con un patio exterior, ideal para disfrutar al aire libre en los días primaverales.

Crosta Pizza fue fundada en 2021 en el barrio de Villa Adelina. Foto: Foto/Instagram: @crostapizza

Crosta se distingue no solo por su ambiente, sino también por su horno a leña, donde se cocinan las 14 variedades de pizzas que ofrece. Cada pizza lleva el nombre de una calle de Villa Adelina, lo que refuerza su vínculo con la comunidad. Incluso, los vecinos que viven en las avenidas que dan nombre a las pizzas pueden acceder a promociones exclusivas.

La masa de las pizzas, basada en antiguas recetas italianas, pasa por un proceso de fermentación de tres días en heladera, lo que le otorga una textura y sabor inigualable. Además de sus pizzas, en Crosta es posible disfrutar de una deliciosa fainá , empanadas (en versiones clásicas y gourmet), focaccias, y uno de sus mayores éxitos: los Crosta dogs , originales panchos hechos con masa de pizza que han conquistado a los comensales. .

Av. Lamadrid 1710, Villa Adelina. Instagram: @crostapizza.

Piccantino

Los creadores de Piccantino abrieron su primer local en Recoleta con un objetivo claro: ofrecer una pizza de calidad. Liderado por Luciano Papagni, el proyecto nació durante la pandemia con la idea de destacar en un mercado saturado de pizzerías a través de ingredientes premium y una atención al detalle en cada receta.

La Pizzería Piccantino abrió su primer local en Recoleta. Foto: Foto/Instagram: @piccantino.pizzeria.

En el local, se venden tanto pizzas clásicas, como la icónica Margherita , así como creaciones propias que sorprenden al paladar, como la pizza de papa y provolone o la popular Diavola, con pepperoni y un toque especial de alioli.