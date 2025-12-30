Vacaciones con calor: 5 consejos de la Agencia de Seguridad Vial para manejar seguro con altas temperaturas
El organismo de tránsito brindó algunas recomendaciones claves para evitar posibles desmayos durante el viaje a causa de las altas temperaturas que afectan a gran parte del país. Conocé cuáles son para evitar accidentes en la previa de tus vacaciones.
Con el aumento de las temperaturas y el inicio de las vacaciones de verano, conducir implica mayores riesgos. El calor extremo puede afectar la concentración y los reflejos de los conductores, lo que incrementa las probabilidades de sufrir accidentes en la ruta.
Frente a este panorama, la cuenta oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió en sus redes sociales una guía para conducir durante olas de calor y altas temperaturas. A continuación, las recomendaciones de los especialistas.
Guía de consejos para conducir en olas de calor
1- Mantenete hidratado
Tomá agua con regularidad. La deshidratación disminuye la concentración y los reflejos, factores clave para conducir con seguridad.
2- Usá ropa adecuada
Usá ropa ligera y de colores claros para soportar mejor el calor. El calzado debe tener buena sujeción; evitá sandalias u ojotas que dificulten el manejo.
3- Cuidá tu vehículo
Antes de salir, asegurate de que el aire acondicionado funcione correctamente, que el líquido refrigerante esté en niveles adecuados y que la presión de los neumáticos sea la correcta.
4- Buscá sombra
Entre las 12 y 16 horas, el calor es más intenso. Siempre que sea posible, planificá descansos en lugares con sombra y consumí comidas livianas, evitando comidas pesadas que puedan provocar somnolencia o malestar.
5- Uso obligatorio de cinturón y casco
Recordá siempre usar el cinturón de seguridad y, si viajás en moto, el casco es indispensable.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.