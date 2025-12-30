Vacaciones con calor: 5 consejos de la Agencia de Seguridad Vial para manejar seguro con altas temperaturas

El organismo de tránsito brindó algunas recomendaciones claves para evitar posibles desmayos durante el viaje a causa de las altas temperaturas que afectan a gran parte del país. Conocé cuáles son para evitar accidentes en la previa de tus vacaciones.

Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de diciembre de 2025, 07:00
Vacaciones y viajes en la ruta.
Vacaciones y viajes en la ruta. Foto: X/Grok.

Con el aumento de las temperaturas y el inicio de las vacaciones de verano, conducir implica mayores riesgos. El calor extremo puede afectar la concentración y los reflejos de los conductores, lo que incrementa las probabilidades de sufrir accidentes en la ruta.

El calor extremo puede afectar la concentración y los reflejos de los conductores. Foto: X/Grok.

Frente a este panorama, la cuenta oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió en sus redes sociales una guía para conducir durante olas de calor y altas temperaturas. A continuación, las recomendaciones de los especialistas.

Guía de consejos para conducir en olas de calor

1- Mantenete hidratado

Tomá agua con regularidad. La deshidratación disminuye la concentración y los reflejos, factores clave para conducir con seguridad.

2- Usá ropa adecuada

Usá ropa ligera y de colores claros para soportar mejor el calor. El calzado debe tener buena sujeción; evitá sandalias u ojotas que dificulten el manejo.

También podría interesarte
La plataforma china de IA Manus se integra en Meta tras un acuerdo de adquisición

La plataforma china de IA Manus se integra en Meta tras un acuerdo de adquisición

Arabia Saudí declara que las acciones emiratíes en Yemen "amenazan" su seguridad nacional

Arabia Saudí declara que las acciones emiratíes en Yemen "amenazan" su seguridad nacional

3- Cuidá tu vehículo

Antes de salir, asegurate de que el aire acondicionado funcione correctamente, que el líquido refrigerante esté en niveles adecuados y que la presión de los neumáticos sea la correcta.

Guía para conducir en olas de calor. Foto: Instagram @infosegvial

4- Buscá sombra

Entre las 12 y 16 horas, el calor es más intenso. Siempre que sea posible, planificá descansos en lugares con sombra y consumí comidas livianas, evitando comidas pesadas que puedan provocar somnolencia o malestar.

5- Uso obligatorio de cinturón y casco

Recordá siempre usar el cinturón de seguridad y, si viajás en moto, el casco es indispensable.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Calor extremo; ola de calor. Foto: NA (Damián Dopacio)
Temperaturas extremas en Buenos Aires. Foto: NA (Damián Dopacio).
  1. Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  2. Evitar comidas muy abundantes.
  3. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
  4. Ingerir frutas y verduras.
  5. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
  6. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  7. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
  8. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
  9. Reducir la actividad física.
  10. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.