Vacaciones con calor: 5 consejos de la Agencia de Seguridad Vial para manejar seguro con altas temperaturas

El organismo de tránsito brindó algunas recomendaciones claves para evitar posibles desmayos durante el viaje a causa de las altas temperaturas que afectan a gran parte del país. Conocé cuáles son para evitar accidentes en la previa de tus vacaciones.

Vacaciones y viajes en la ruta. Foto: X/Grok.

Con el aumento de las temperaturas y el inicio de las vacaciones de verano, conducir implica mayores riesgos. El calor extremo puede afectar la concentración y los reflejos de los conductores, lo que incrementa las probabilidades de sufrir accidentes en la ruta.

El calor extremo puede afectar la concentración y los reflejos de los conductores. Foto: X/Grok.

Frente a este panorama, la cuenta oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió en sus redes sociales una guía para conducir durante olas de calor y altas temperaturas. A continuación, las recomendaciones de los especialistas.

Guía de consejos para conducir en olas de calor

1- Mantenete hidratado

Tomá agua con regularidad. La deshidratación disminuye la concentración y los reflejos, factores clave para conducir con seguridad.

2- Usá ropa adecuada

Usá ropa ligera y de colores claros para soportar mejor el calor. El calzado debe tener buena sujeción; evitá sandalias u ojotas que dificulten el manejo.

3- Cuidá tu vehículo

Antes de salir, asegurate de que el aire acondicionado funcione correctamente, que el líquido refrigerante esté en niveles adecuados y que la presión de los neumáticos sea la correcta.

Guía para conducir en olas de calor. Foto: Instagram @infosegvial

4- Buscá sombra

Entre las 12 y 16 horas, el calor es más intenso. Siempre que sea posible, planificá descansos en lugares con sombra y consumí comidas livianas, evitando comidas pesadas que puedan provocar somnolencia o malestar.

5- Uso obligatorio de cinturón y casco

Recordá siempre usar el cinturón de seguridad y, si viajás en moto, el casco es indispensable.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Temperaturas extremas en Buenos Aires. Foto: NA (Damián Dopacio).