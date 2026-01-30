Viajar con el Certificado Único de Discapacidad. Foto: Freepik AI

El Certificado Único de Discapacidad tiene dentro de su lista de beneficios viajes gratuitos en trenes de larga distancia. El documento que permite acreditar la existencia de una alteración funcional, ya sea física, intelectual, psicosocial o sensorial, de carácter prolongado. En este marco, el CUD permite acceder a una serie de derechos clave, que permiten que más personas puedan, por ejemplo, viajar a destinos turísticos.

Entre los beneficios, aquellos que tengan el CUD podrán acceder de forma gratuita en materia de salud, educación, transporte público y hasta ocio. Este documento sirve incluso para sacar pasajes de larga distancia.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Paso a paso: cómo sacar pasajes de larga distancia gratis con el CUD por internet

Como las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a viajar en micros de larga distancia de forma gratuita, deben estar informadas del paso a paso para sacar el pasaje de forma online y presencial. Cabe recordar que el certificado especifica la necesidad de un acompañante, esta persona también podrá viajar gratis.

¿Qué documentación necesito?

DNI original

Certificado Único de Discapacidad (CUD) original

Paso a paso, cómo sacar el pasaje

Ingresá a la página oficial: https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar

Completá los datos personales y del viaje.

Elegí la empresa, fecha y destino.

Confirmá la reserva.

Algo importante a destacar es que es necesario retirar el pasaje en la boletería. El boleto será enviado al correo electrónico declarado hasta 48 horas antes del viaje. La empresa tiene la obligación de enviar y respetar ese pasaje reservado.

Certificado Único de Discapacidad. Foto/X: @andiscapacidad

En el caso de no contar con una credencial de discapacidad que no es el CUD, la persona deberá registrarse en el sistema y para eso, la persona interesada deberá enviar una copia del DNI y de la credencial de discapacidad no CUD al correo certificadosnocud@gmail.com. Una vez dado de alta, se podrá hacer el trámite igual que quienes poseen el CUD.

CUD: ¿Se puede sacar el pasaje en la boletería?

En el caso de querer el formato papel o no tener acceso a internet, la persona podrá acercarse a la boletería de la empresa al menos 48 horas antes de la salida del micro, con la siguiente documentación:

El CUD o credencial INCUCAI

El DNI

Es recomendable llevar copia de ambos documentos.

Por último, si por algún motivo la persona que tenga el CUD no puede realizar el viaje, es fundamental que lo cancele con anticipación, así ese cupo se libera y puede ser aprovechado por otra persona de forma gratuita.

Trenes Argentinos. Foto: NA

¿Cuáles son los 7 tipos de discapacidad que reconoce el CUD?

Discapacidad física o motora: se trata de afecciones que afectan la capacidad de movimiento, como parálisis, debilidad muscular, amputaciones, espina bífida o parálisis cerebral.

Discapacidad sensorial: incluye la discapacidad visual (ceguera o baja visión) y la discapacidad auditiva (sordera o pérdida de audición).

Discapacidad intelectual: implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, manifestándose en habilidades conceptuales, sociales y prácticas.

Discapacidad psicosocial: son afecciones que afectan la salud mental y el comportamiento, como trastornos de ansiedad, depresión o esquizofrenia.

Discapacidad múltiple: se refiere a la coexistencia de dos o más tipos de discapacidad simultáneamente.

Discapacidad del desarrollo: incluye condiciones como el autismo y la discapacidad intelectual, que afectan el desarrollo y funcionamiento del cerebro.

Discapacidad del lenguaje y la comunicación: son afectaciones que dificultan la capacidad de hablar, escuchar o procesar el lenguaje.

Beneficios del CUD en 2026

Además, se aclara lo siguiente sobre los derechos establecidos en la legislación vigente: