Viajar con el Certificado Único de Discapacidad: cómo conseguir pasajes de trenes gratuitos para las vacaciones
Conocé cuál es el trámite que hay que hacer para poder viajar gratis en estas vacaciones de invierno usando el CUD.
El Certificado Único de Discapacidad tiene dentro de su lista de beneficios viajes gratuitos en trenes de larga distancia. El documento que permite acreditar la existencia de una alteración funcional, ya sea física, intelectual, psicosocial o sensorial, de carácter prolongado. En este marco, el CUD permite acceder a una serie de derechos clave, que permiten que más personas puedan, por ejemplo, viajar a destinos turísticos.
Entre los beneficios, aquellos que tengan el CUD podrán acceder de forma gratuita en materia de salud, educación, transporte público y hasta ocio. Este documento sirve incluso para sacar pasajes de larga distancia.
Paso a paso: cómo sacar pasajes de larga distancia gratis con el CUD por internet
Como las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a viajar en micros de larga distancia de forma gratuita, deben estar informadas del paso a paso para sacar el pasaje de forma online y presencial. Cabe recordar que el certificado especifica la necesidad de un acompañante, esta persona también podrá viajar gratis.
¿Qué documentación necesito?
- DNI original
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) original
- Paso a paso, cómo sacar el pasaje
- Ingresá a la página oficial: https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar
- Completá los datos personales y del viaje.
- Elegí la empresa, fecha y destino.
- Confirmá la reserva.
Algo importante a destacar es que es necesario retirar el pasaje en la boletería. El boleto será enviado al correo electrónico declarado hasta 48 horas antes del viaje. La empresa tiene la obligación de enviar y respetar ese pasaje reservado.
En el caso de no contar con una credencial de discapacidad que no es el CUD, la persona deberá registrarse en el sistema y para eso, la persona interesada deberá enviar una copia del DNI y de la credencial de discapacidad no CUD al correo certificadosnocud@gmail.com. Una vez dado de alta, se podrá hacer el trámite igual que quienes poseen el CUD.
CUD: ¿Se puede sacar el pasaje en la boletería?
En el caso de querer el formato papel o no tener acceso a internet, la persona podrá acercarse a la boletería de la empresa al menos 48 horas antes de la salida del micro, con la siguiente documentación:
- El CUD o credencial INCUCAI
- El DNI
- Es recomendable llevar copia de ambos documentos.
Por último, si por algún motivo la persona que tenga el CUD no puede realizar el viaje, es fundamental que lo cancele con anticipación, así ese cupo se libera y puede ser aprovechado por otra persona de forma gratuita.
¿Cuáles son los 7 tipos de discapacidad que reconoce el CUD?
- Discapacidad física o motora: se trata de afecciones que afectan la capacidad de movimiento, como parálisis, debilidad muscular, amputaciones, espina bífida o parálisis cerebral.
- Discapacidad sensorial: incluye la discapacidad visual (ceguera o baja visión) y la discapacidad auditiva (sordera o pérdida de audición).
- Discapacidad intelectual: implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, manifestándose en habilidades conceptuales, sociales y prácticas.
- Discapacidad psicosocial: son afecciones que afectan la salud mental y el comportamiento, como trastornos de ansiedad, depresión o esquizofrenia.
- Discapacidad múltiple: se refiere a la coexistencia de dos o más tipos de discapacidad simultáneamente.
- Discapacidad del desarrollo: incluye condiciones como el autismo y la discapacidad intelectual, que afectan el desarrollo y funcionamiento del cerebro.
- Discapacidad del lenguaje y la comunicación: son afectaciones que dificultan la capacidad de hablar, escuchar o procesar el lenguaje.
Beneficios del CUD en 2026
Además, se aclara lo siguiente sobre los derechos establecidos en la legislación vigente:
- Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
- Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
- Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.