Gremios y partidos políticos se movilizan mientras el Congreso sesiona. Foto: Noticias Argentinas

Mientras el Senado de la Nación debate este miércoles 11 de febrero la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, sindicatos, agrupaciones sociales y partidos políticos se movilizan en rechazo al proyecto desde las 11 hasta alrededor de las 16. Esta situación implicará cortes y restricciones de tránsito en varias arterias del centro porteño.

El recorrido oficial de la marcha fue planteado desde Plaza de Mayo con destino al Congreso, con diferentes grupos organizados por sector. Por ejemplo, las columnas de jubilados, Polo Obrero, Territorios en Lucha y Unidad Piquetera se ubicarán frente al Anexo de la Cámara de Diputados, mientras que otras agrupaciones de Izquierda permanecerán en la zona de Callao y Entre Ríos.

Cortes e ingreso al Congreso de la Nación para la sesión del tratamiento de la reforma laboral. Foto: CHDN

Por su parte, la CTA y ATE marcharán desde la intersección de avenida Rivadavia y Montevideo hacia el Congreso y los grupos vinculados a la CGT y a la UTEP partirán desde Hipólito Yrigoyen y Solís rumbo al Congreso.

Además, la protesta contará con columnas de sindicatos como el de trabajadores bancarios, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Camioneros y Sanidad, que saldrán desde sus propias sedes hacia la zona legislativa.

En este marco, el Gobierno confirmó que se aplicará el protocolo antipiquetes y que el operativo de seguridad estará a cargo de fuerzas federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El tránsito se vera afectado por la movilización.. Foto: Noticias Argentinas

Las calles y avenidas con restricciones de tránsito

Avenidas

Avenida Entre Ríos

Avenida Callao

Avenida Rivadavia

Avenida 9 de Julio

Avenida de Mayo

Diagonal Norte

Diagonal Sur

Calles secundarias