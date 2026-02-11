Marcha en contra de la Reforma Laboral: una por una, las calles y avenidas con restricciones de tránsito
La movilización de sindicatos, agrupaciones sociales y partidos políticos generará restricciones de tránsito en varias arterias del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Los detalles.
Mientras el Senado de la Nación debate este miércoles 11 de febrero la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, sindicatos, agrupaciones sociales y partidos políticos se movilizan en rechazo al proyecto desde las 11 hasta alrededor de las 16. Esta situación implicará cortes y restricciones de tránsito en varias arterias del centro porteño.
El recorrido oficial de la marcha fue planteado desde Plaza de Mayo con destino al Congreso, con diferentes grupos organizados por sector. Por ejemplo, las columnas de jubilados, Polo Obrero, Territorios en Lucha y Unidad Piquetera se ubicarán frente al Anexo de la Cámara de Diputados, mientras que otras agrupaciones de Izquierda permanecerán en la zona de Callao y Entre Ríos.
Por su parte, la CTA y ATE marcharán desde la intersección de avenida Rivadavia y Montevideo hacia el Congreso y los grupos vinculados a la CGT y a la UTEP partirán desde Hipólito Yrigoyen y Solís rumbo al Congreso.
Además, la protesta contará con columnas de sindicatos como el de trabajadores bancarios, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Camioneros y Sanidad, que saldrán desde sus propias sedes hacia la zona legislativa.
En este marco, el Gobierno confirmó que se aplicará el protocolo antipiquetes y que el operativo de seguridad estará a cargo de fuerzas federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Las calles y avenidas con restricciones de tránsito
Avenidas
- Avenida Entre Ríos
- Avenida Callao
- Avenida Rivadavia
- Avenida 9 de Julio
- Avenida de Mayo
- Diagonal Norte
- Diagonal Sur
Calles secundarias
- Hipólito Yrigoyen
- Uruguay
- San José
- Paraná
- Sáenz Peña
- Montevideo
- Virrey Cisneros
- Rodríguez Peña
- Solís
- Riobamba
- Combate de los Pozos