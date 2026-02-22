Hasta $3 millones de multa: la falta de tránsito más cara en la Ciudad. Foto: NA.

Superar los límites de velocidad no solo pone en riesgo la vida propia y la de terceros: en la Ciudad de Buenos Aires también puede significar enfrentar una de las multas más altas del país.

Con el esquema sancionatorio vigente, conducir a más de 140 kilómetros por hora puede derivar en una penalidad que supera los $3 millones de pesos argentinos. A continuación, te contamos todos los detalles que deben tener en cuenta los conductores que circulan por la Ciudad.

Exceso de velocidad extremo: cuánto hay que pagar en CABA por superar los 140 km/h. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo se calcula el valor de las multas en CABA?

El sistema de infracciones porteño se basa en la Unidad Fija (UF), un parámetro que se actualiza cada seis meses según el precio de la nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino. Desde septiembre, cada UF tiene un valor de $798,51 y continuará vigente hasta el 2 de marzo de 2026.

Las multas no están expresadas directamente en pesos, sino en un rango de UF. De esta manera, el monto final se ajusta automáticamente con cada actualización.

La infracción más cara en CABA: más de 140 km/h

La falta considerada más grave en la actualidad es el exceso de velocidad por encima de los 140 km/h. Esta conducta contempla sanciones que van de 400 a 4.000 UF. Con el valor actual, la multa máxima alcanza los $3.194.040.

El sistema de infracciones porteño se basa en la Unidad Fija (UF), un parámetro que se actualiza cada seis meses según el precio de la nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino. Foto: Seguridad Vial

Desde la Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advierten que circular a esa velocidad reduce de forma drástica la capacidad de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica el riesgo de siniestros viales de gravedad.

Además del impacto económico, esta infracción implica una fuerte quita de puntos en el sistema de scoring y puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

Otras multas frecuentes y sus valores

Entre las faltas más habituales detectadas por controles presenciales, radares y fotomultas, se destacan:

Uso del celular al volante : desde $79.851 y hasta $159.702 si el conductor es sorprendido enviando mensajes o escribiendo.

Estacionar en lugares prohibidos , como rampas para personas con movilidad reducida o paradas de transporte público: $239.553.

Circular sin cinturón de seguridad : $79.851.

Conducir con la VTV vencida: $79.851.

Hasta $3 millones de multa: la falta de tránsito más cara en la Ciudad. Foto: Foto generada con IA

En infracciones no consideradas graves, la Ciudad mantiene el beneficio de pago voluntario, que permite acceder a un descuento del 50% si se abona dentro del plazo establecido. Sin embargo, en casos de extrema peligrosidad, como el exceso por encima de los 140 km/h, ese beneficio suele no aplicarse.

Con montos que pueden superar los tres millones de pesos, el cumplimiento de las normas de tránsito no solo es clave para la seguridad vial, sino también para evitar sanciones económicas que pueden afectar seriamente el bolsillo de los conductores.