Llega la Expo Celíaca 2026 con una histórica edición y entrada gratuita: cuándo, dónde y cómo llegar

Llega la Expo Celíaca 2026 con una histórica edición y entrada gratuita. Foto: Instagram @asociacion.celiaca.arg

La agenda turística y gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires suma un clásico renovado: la Expo Celíaca 2026 vuelve con una histórica edición que duplica su superficie y amplía su propuesta para todo público. El encuentro ocupará dos pabellones completos en BA Ferial, consolidándose como uno de los eventos sin TACC más importantes de Argentina.

La feria celíaca se realizará el 1 y 2 de agosto de 2026, de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita (con previa acreditación), una característica que refuerza su perfil accesible e inclusivo.

Qué hacer en la Expo Celíaca 2026: actividades, charlas y clases de cocina

La Expo Celíaca 2026 no solo es una feria comercial: es una experiencia integral. Durante las dos jornadas habrá más de 50 actividades para aprender, disfrutar y participar. Entre las principales propuestas se destacan:

Charlas con profesionales de la salud sobre celiaquía, nutrición y bienestar

Clases de cocina en vivo con chefs especializados en gastronomía sin gluten

Sorteos y actividades recreativas durante todo el día

Talleres prácticos y experiencias gastronómicas interactivas

Durante las dos jornadas de la Expo Celíaca habrá más de 50 actividades para aprender, disfrutar y participar. Foto: Instagram @asociacion.celiaca.arg

Estas iniciativas convierten al evento en un punto de referencia tanto para personas celíacas como para quienes buscan incorporar hábitos de alimentación más saludables.

Productos sin TACC: más de 80 expositores con degustaciones y precios accesibles

Uno de los mayores atractivos de la Expo Celíaca 2026 será su oferta de productos. Participarán más de 80 expositores con alimentos inscriptos como libres de gluten, que podrán comprarse y degustarse en el lugar.

La feria ofrecerá una amplia variedad: desde productos artesanales hasta marcas reconocidas, todos con precios accesibles y promociones especiales. Además, este año se suman dos áreas gastronómicas ampliadas, pensadas para disfrutar nuevas opciones culinarias sin gluten en un espacio cómodo y moderno.

Turismo gastronómico en Buenos Aires: una experiencia familiar e inclusiva

En los últimos años, la Expo Celíaca trascendió su público específico y se posicionó dentro del turismo gastronómico en Buenos Aires. Visitantes de distintas regiones se acercan para descubrir tendencias, probar nuevos sabores y participar de una feria que combina comunidad, entretenimiento e información.

La Expo Celíaca trascendió su público y se posicionó dentro del turismo gastronómico en Buenos Aires. Foto: Instagram @asociacion.celiaca.arg

La edición 2026 refuerza ese perfil, con más espacio para recorrer, mejores servicios y propuestas para todas las edades. Es un plan ideal para turistas y residentes que buscan actividades diferentes durante el invierno porteño.

Con una propuesta más grande, diversa y accesible, la Expo Celíaca 2026 se posiciona como una de las principales ferias temáticas del país: un evento donde la gastronomía sin gluten, la información y la vida saludable se encuentran en un mismo espacio.

Detalles importantes de la Expo Celíaca 2026

Evento : Expo Celíaca 2026

Fechas : sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026

Horarios : de 10:00 a 20:00 horas

Lugar : BA Ferial (ex Costa Salguero), Pabellones 2 y 3

Entrada : gratuita, con acreditación previa

Organiza: Asociación Celíaca Argentina

El folleto con los detalles de la Expo Celíaca 2026. Foto: Instagram @asociacion.celiaca.arg

Cómo llegar a la Expo Celíaca 2026 en BA Ferial desde CABA

BA Ferial se encuentra sobre la Costanera Norte de Buenos Aires, en el complejo Costa Salguero. La ubicación combina la cercanía al centro financiero y turístico de la ciudad con un entorno abierto frente al Río de la Plata.

Dirección: Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA.

En colectivo

A continuación, las líneas de colectivo que te dejan cerca del complejo BA Ferial:

8

33

34

37

45

160

166

En trambus (te deja a 150 metros)

Hay que tomarlo en las siguientes paradas:

Sobre Juan B. Justo y Santa Fe

Av. Bullrich y Juan B. Justo (Línea D y FFCC San Martín)

Juan B. Justo y Av. Corrientes (Línea B y FFCC San Martín)

Av. La Plata y Av. Rivadavia (Línea A)

Av. J. M. Moreno y Av. Rivadavia (Línea A y FFCC Sarmiento)

Av. La Plata y Av. Directorio (Línea E)

Av. Almafuerte (Línea H)

En tren

El tren Belgrano Norte - Estación Saldias te deja a solo 300 metros del BA Ferial.