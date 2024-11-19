Preludio de la Tercera Guerra Mundial. Foto: 26 Historia / Canal 26.

La invasión de Rusia a Ucrania, iniciada en febrero de 2022, fue vista por muchos como un evento alarmante que podría ser el preludio de una Tercera Guerra Mundial debido a las implicaciones geopolíticas y las tensiones internacionales involucradas. Se produjo tras años de conflicto entre ambas naciones por la región de Crimea, anexada por Rusia en 2014, y por el apoyo ruso a los separatistas en el este de Ucrania. Sin embargo, el inicio de un avance a gran escala de Rusia sobre Ucrania fue una operación especial que sacudió el orden internacional, generando temores de una posible confrontación directa entre las potencias globales.

Así, surgió la gran pregunta: ¿Qué similitudes hay entre el comienzo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la invasión rusa a Ucrania?

El comienzo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvo varias similitudes en términos de las tensiones internacionales, los conflictos de poder y el papel de alianzas entre naciones.

En ambas guerras, el nacionalismo y las tensiones territoriales jugaron un papel importante. En la Primera Guerra Mundial, los países europeos buscaban expandir su poder y sus territorios, lo que generó roces entre las grandes potencias, como el Imperio Austrohúngaro, Alemania y Rusia. En la Segunda Guerra Mundial, las aspiraciones territoriales de Alemania e Italia en Europa, y de Japón en Asia, también aumentaron las tensiones.

Ambos conflictos involucraron sistemas de alianzas que hicieron que los conflictos locales se expandieran. En la Primera Guerra Mundial, la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría, Italia) se enfrentó a la Triple Entente (Francia, Reino Unido, Rusia). En la Segunda Guerra Mundial, el Eje (Alemania, Italia, Japón) se enfrentó a los Aliados (Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y luego Estados Unidos).

Las dos guerras tuvieron eventos específicos que marcaron el comienzo del conflicto. En la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 desató una serie de declaraciones de guerra. En la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia por Alemania en 1939 fue el punto de inicio del conflicto.

Tanto en el período previo a la Primera Guerra Mundial como a la Segunda, varios países aumentaron su capacidad militar. En la primera, hubo una carrera armamentista entre las potencias europeas. En la segunda, Alemania, bajo el liderazgo de Hitler, rearmó y expandió su ejército, violando los términos del Tratado de Versalles, y comenzó a invadir territorios vecinos.

La inestabilidad económica y las tensiones sociales también fueron factores en ambas guerras. La Primera Guerra Mundial se produjo después de un período de conflictos económicos e industriales. En la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años ’30 había dejado a muchas naciones en crisis, lo que facilitó el ascenso de líderes autoritarios en países como Alemania e Italia.

Estas similitudes muestran cómo los problemas no resueltos, las rivalidades entre potencias, cuestiones étnicas y las ambiciones territoriales generaron condiciones para que los conflictos se expandieran a nivel mundial en ambas guerras.

Preludio de la Tercera Guerra Mundial

La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 presenta algunas similitudes con el inicio de las dos guerras mundiales en términos de tensiones territoriales, políticas de alianzas, ambiciones de expansión y factores económicos y sociales.

Al igual que en el período previo a las guerras mundiales, la invasión de Rusia a Ucrania se basa en un fuerte impulso nacionalista y en reivindicaciones territoriales. Rusia ha argumentado que Ucrania es parte de su esfera histórica e influencia cultural, mientras que en las guerras mundiales, Alemania y Austria-Hungría también buscaron ampliar su territorio en base a la idea de una unidad cultural o histórica con ciertas regiones.

Al igual que en las guerras mundiales, en la invasión a Ucrania se observa una división internacional significativa. La OTAN y otros países occidentales han apoyado a Ucrania, mientras que Rusia ha contado con el respaldo, aunque limitado, de algunos países.

Esta alineación de países en bloques opuestos, aunque menos formalizada que en las guerras mundiales, recuerda al sistema de alianzas que jugó un papel crucial en los conflictos pasados.

En los años previos a la invasión, Rusia intensificó su presencia militar en sus fronteras con Ucrania y en la región del Donbás. Esta expansión militar recuerda la carrera armamentista y la acumulación de poder militar de las potencias europeas antes de las guerras mundiales, así como la idea de “espacio vital” en la Segunda Guerra Mundial, donde se justificaba la invasión de territorios vecinos para consolidar la hegemonía nacional.

Primera y Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin. Fotos: archivo Google / Reuters.

Primera y Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin. Fotos: archivo Google / Reuters.

Aunque no es exactamente igual, la invasión ocurre en un contexto de tensiones económicas y sociales globales, agravadas por la pandemia de COVID-19. Esta situación de incertidumbre ha recordado a algunos expertos las crisis económicas de preguerra que contribuyeron al inicio de los conflictos mundiales, ya que las tensiones económicas han exacerbado el nacionalismo y el autoritarismo en distintas partes del mundo.

Similar a lo que ocurrió antes de las guerras mundiales, en la invasión de Ucrania vemos el intento de una potencia (en este caso, Rusia) de cambiar el orden internacional existente. Las potencias que iniciaron las guerras mundiales buscaban desafiar o redistribuir el poder global y regional, y Rusia también parece buscar alterar el sistema de seguridad europeo actual, en el cual la OTAN y Estados Unidos juegan papeles predominantes.

Aunque hay diferencias significativas, como el carácter más limitado del conflicto en comparación con las guerras mundiales, estas similitudes muestran cómo ciertos patrones históricos pueden repetirse, con ambiciones territoriales y alianzas en el centro de los conflictos.

Vientos de guerra

El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Fuerzas militares del Kremlin cruzaron la frontera y lanzaron ataques aéreos y terrestres sobre diversas ciudades y objetivos ucranianos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una “operación militar especial” con el objetivo de “desmilitarizar y desnazificar” Ucrania, una justificación que fue rechazada por la comunidad internacional y considerada como un pretexto para una invasión militar a gran escala.

El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó a Israel con una lluvia de cohetes y la incursión de combatientes armados cerca de la Franja de Gaza. Cientos de civiles israelíes murieron, hubo miles de heridos y otros fueron secuestrados. El ataque dreactivó un viejo conflicto. Irán y sus aliados apoyan a Hamás. Estados Unidos y parte de Europa se alínean con Israel. Sube a cada instante la tensión internacional.

En los últimos años, China incrementó la presión militar y diplomática sobre Taiwán, enviando aviones de combate y buques de guerra a la zona para mostrar su poderío y probar la defensa taiwanesa. Esto generó preocupación por una posible invasión de Taiwán, en el contexto de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China.

El mundo asiste al preludio de una nueva guerra mundial.

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