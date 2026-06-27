El terremoto de San Juan que cambió la Argentina: la tragedia que terminó de unir a Perón y Evita

El terremoto de San Juan que unió a Perón y Evita Foto: Wikipedia

El sábado 15 de enero de 1944, San Juan vivió una de las peores catástrofes naturales de la historia argentina. Cerca de las 20.49/20.52, cuando gran parte de la ciudad estaba en plena actividad nocturna, un violento sismo sacudió la provincia y redujo a escombros barrios enteros en cuestión de segundos. Las crónicas históricas ubican el epicentro a unos 20 kilómetros al norte de la capital sanjuanina, en la zona de La Laja, departamento Albardón.

La magnitud del terremoto fue estimada en torno a 7,4 grados en la escala de Richter, con una intensidad máxima de IX en la escala Mercalli modificada, suficiente para destruir construcciones débiles y provocar daños generalizados. La ciudad de San Juan, que en buena parte estaba levantada con adobe, ladrillo macizo y estructuras sin refuerzo antisísmico, quedó devastada: se calcula que entre el 80% y el 90% de las edificaciones resultaron destruidas o gravemente dañadas.

Miles de muertos, lluvia, frío y una ciudad paralizada

El saldo humano fue estremecedor. Las cifras varían según las fuentes, pero la mayoría de los registros históricos hablan de alrededor de 8.000 a 10.000 víctimas fatales, además de miles de heridos y personas que perdieron todo. En las primeras horas, la ciudad quedó a oscuras, con calles intransitables y familias enteras buscando sobrevivientes entre los restos de sus casas.

A 82 años del terremoto de San Juan de 1944 Foto: Wikipedia

A la destrucción inicial se sumaron condiciones extremas: poco después del sismo comenzó a llover con fuerza, luego llegó el frío inesperado y más tarde el calor típico del verano sanjuanino. La presencia de cuerpos bajo los escombros obligó a tomar medidas urgentes para evitar epidemias, incluso con cremaciones improvisadas y tareas sanitarias de emergencia.

El Ejército, equipos médicos y voluntarios participaron de las primeras tareas de rescate, despeje de calles y asistencia sanitaria. Desde Mendoza y otras provincias comenzaron a llegar medicamentos, alimentos, agua, ropa y ayuda humana. Aquella respuesta colectiva convirtió a la tragedia en una causa nacional.

El desastre que puso a Perón en el centro de la escena

En Buenos Aires, el impacto político y social fue inmediato. Juan Domingo Perón, por entonces secretario de Trabajo y Previsión, tomó un rol central en la organización de campañas solidarias para asistir a los damnificados. Desde esa función convocó a sectores empresarios, sindicales, artísticos y populares para reunir fondos y donaciones destinadas a San Juan.

Juan Domingo Perón, al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno de facto de Pedro Ramírez Foto: Wikipedia

La tragedia le permitió a Perón proyectar una imagen de funcionario activo, cercano a las necesidades sociales y capaz de articular una respuesta masiva. En un país atravesado por tensiones políticas tras el golpe de 1943, la campaña por San Juan se convirtió en un escenario clave para mostrar una nueva forma de construcción pública: solidaridad, movilización popular y presencia estatal.

El Luna Park: una colecta solidaria y un encuentro decisivo

Una semana después del terremoto, el 22 de enero de 1944, se realizó en el Luna Park un gran festival artístico a beneficio de las víctimas. Allí participaron figuras del cine, la radio, el teatro y la música, en una jornada que buscaba recaudar fondos para los miles de sanjuaninos que habían quedado sin hogar. Entre los artistas convocados estaba una joven actriz de radioteatro llamada Eva Duarte.

Una de las primeras fotografías de Eva Duarte junto a Juan Domingo Perón Foto: historiadelperonismo.com

Ese encuentro quedó grabado en la historia argentina. Perón y Eva ya se habían cruzado en el marco de las tareas solidarias, pero la noche del Luna Park consolidó una cercanía que pronto se transformaría en relación personal y, luego, en una alianza política decisiva. Las versiones sobre quién los presentó varían: algunas mencionan a Domingo Mercante, otras al locutor Roberto Galán, pero todas coinciden en que la tragedia de San Juan fue el contexto que los reunió definitivamente.

Evita antes de Evita: la actriz que entró en la historia

En aquel enero de 1944, Eva Duarte tenía poco más de veinte años y buscaba consolidar su carrera en la radio y el cine. Su participación en la colecta por San Juan la ubicó en un espacio donde el mundo artístico se mezcló con la política y la asistencia social. Sin saberlo, ese gesto solidario la colocó frente al hombre con el que construiría una de las parejas más influyentes del siglo XX argentino.

Perón, viudo desde 1938, encontró en Eva una figura de energía, ambición y sensibilidad popular. Eva, por su parte, halló en Perón un dirigente en ascenso que hablaba de trabajadores, justicia social y organización estatal. La historia posterior convertiría ese vínculo en mito político, pero su origen estuvo marcado por una tragedia concreta: una ciudad destruida y un país movilizado para ayudar.

La reconstrucción de San Juan y una lección antisísmica

El terremoto también dejó una transformación urbana profunda. La reconstrucción de San Juan impulsó nuevas discusiones sobre planificación, arquitectura y normas antisísmicas. La vulnerabilidad de las viviendas de adobe y la falta de regulaciones adecuadas quedaron expuestas de la manera más dolorosa. Con los años, la provincia avanzó en criterios de edificación más seguros y en una nueva identidad urbana marcada por la memoria del desastre.

La tragedia que cambió la historia argentina Foto: Wikipedia

La creación de organismos y planes vinculados a la reconstrucción fue parte de una respuesta estatal que buscó no solo levantar edificios, sino repensar una ciudad entera. San Juan debió renacer desde sus ruinas, con nuevas calles, nuevas viviendas y una conciencia sísmica que todavía forma parte de su vida cotidiana.

Una tragedia que cambió destinos personales y políticos

El sismo de 1944 no solo modificó el paisaje de San Juan. También alteró el curso de la política argentina. De la emergencia nació una campaña solidaria nacional; de esa campaña surgió el encuentro que terminó de unir a Perón y Evita; y de esa unión se consolidó una fuerza política y simbólica que marcaría las décadas siguientes.

La imagen es poderosa: mientras San Juan lloraba a sus muertos y buscaba sobrevivientes entre los escombros, en Buenos Aires comenzaba a escribirse otra historia. Una historia de amor, poder, movilización popular y mito. El terremoto fue una tragedia inmensa, pero también un punto de inflexión: el día en que la tierra tembló en Cuyo, también empezó a moverse el tablero político de la Argentina.