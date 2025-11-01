Cómo atraer horneros a tu jardín: el truco que llamará a estos pájaros durante la primavera

Esta ave podría visitarte todos los días si le ofrecés lo que realmente necesita. De forma segura y sin necesidad de tenerlos enjaulados, ellos se quedarán allí por horas.

Hornero. Fuente: Pinterest

El hornero es un símbolo de la Argentina y el protagonista de incontables postales: desde apoyados en sus casitas hechas con barro, hasta visitando el jardín de nuestra casa en busca de alimento y agua. Su canto constante atrae paz y armonía a la familia y es posible atraerlos sin necesidad de grandes trucos, beneficiando incluso más su salud.

Cómo atraer horneros a tu jardín

Con la llegada del mes de noviembre y los días de calor, los horneros atraviesan una etapa especialmente dinámica: buscan materiales para construir o reparar sus nidos y necesitan hidratarse con frecuencia, por lo que siempre preferirán estar cerca de una fuente de agua.

Hornero. Fuente: Pinterest

Por este motivo, ofrecerles una bandeja de agua fresca en una zona sombreada y protegida del sol, puede ser la solución para que los pájaros se posen allí y descansen del intenso calor. Además, como estas aves se hidratan varias veces al día, es muy probable que vuelvan a tu patio de manera habitual si encuentran un lugar seguro donde beber.

Además de ofrecerles un lugar fresco y húmedo para descansar, podés mantener arbustos, plantas nativas o árboles pequeños para proponer pequeños refugios llenos de sombra y materiales naturales para sus nidos.

Cabe destacar que, aunque le ofrezcas un refugio seguro, los horneros no viven siempre en el mismo lugar ni anidan en su casita durante años, sino que construye un nuevo nido cada temporada. Los nidos viejos quedan disponibles para otras especies, como aves pequeñas, mamíferos o insectos. Por eso, es común ver varios nidos apilados, similares a un pequeño edificio, cada uno con un peso de hasta cinco kilos.

Hornero. Fuente: Pinterest

Por qué es bueno tener horneros cerca

Además de su canto alegre y su valor simbólico, los horneros cumplen un rol ecológico esencial: ayudan a controlar poblaciones de insectos, contribuyendo al equilibrio del ecosistema y a la salud del jardín.

Atraerlos es una forma sencilla de conectarse con la naturaleza urbana y promover espacios más verdes y sostenibles. Con solo colocar una bandeja con agua limpia, podés disfrutar todos los días de la presencia del ave nacional argentina.

Se trata de una acción simple, económica y respetuosa que no solo embellece tu entorno, sino que también cuida la biodiversidad local.