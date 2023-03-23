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Las hipótesis del femicidio de la mujer encontrada asfixiada y amordazada en Villa Ballester

La víctima fue identificada como Alicia Scerbo (62), quien se desempeñaba en el área de Relaciones Institucionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

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Alicia Scerbo tenía de 62 años, femicidio en Villa Ballester. Foto: NA
Alicia Scerbo tenía de 62 años, femicidio en Villa Ballester. Foto: NA
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Avanza la investigación por el femicidio en Villa Ballester. La mujer de 62 años que fue hallada asesinada, amordazada y maniatada en una casa incendiada estaba en ese momento al cuidado de la vivienda de su exesposo. El hombre está detenido en el marco de una causa por drogas, por lo que se investiga si fue víctima de un robo o de un ajuste de cuentas.

La víctima fue identificada como Alicia Scerbo (62), quien se desempeñaba en el área de Relaciones Institucionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) como personal civil, según informaron a Télam.

Voceros judiciales y policiales indicaron que está previsto que el cuerpo de Scerbo sea sometido a la autopsia de rigor con el fin de determinar las causas de la muerte, puntalmente si fue a raíz del incendio en la vivienda o si presentaba alguna lesión previa.

En principio hay indicios de que la muerte fue provocada por asfixia o sofocación, añadió uno de los informantes consultados.

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Policía de la Provincia de Buenos Aires, NA
Policía de la Provincia de Buenos Aires, NA

Policía de la Provincia de Buenos Aires. Foto: NA.

Hallazgo del cadáver

La mujer fue hallada muerta amordazada y maniatada en posición decúbito ventral en el interior de una vivienda prendida fuego ubicada en la calle Profesor Simmons al 1300, de la citada localidad del partido de San Martín.

Fueron los bomberos de la zona quienes al apagar el incendio encontraron el cadáver de Scerbo con las manos atadas con un cable y por la espalda, y además amordazado.

Las fuentes dijeron que la vivienda es propiedad del exesposo de la víctima, quien está preso desde noviembre pasado, ya que cumple una condena en el marco de una causa por drogas que se tramita en el fuero federal.

Si bien esa circunstancia es materia de investigación ante la posibilidad de que la mujer haya sido asesinada en el marco de un ajuste de cuentas, los pesquisas no descartan el móvil del robo.

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