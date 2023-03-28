Macabro hallazgo en Miramar: encontraron un cuerpo decapitado y mutilado en una playa

Incidentes en Miramar por el asesinato del adolescente a manos de un policía

Policía de Miramar. Foto: Archivo.

Conmoción en Miramar por el hallazgo de un cadáver decapitado y mutilado en una playa. El cuerpo fue hallado por un trabajador rural que estaba recorriendo un campo en el municipio de General Alvarado, según informaron las autoridades.

Los detalles revelados dejan en claro que el cuerpo estaba en estado de descomposición avanzado y buscan conocer las causas de la muerte. Tras el llamado del hombre que descubrió el cadáver, la policía notó que no tenía cabeza, manos ni pies.

Fuentes de la investigación hablaron con el medio La Capital y brindaron información del macabro hallazgo: “Por las características es una persona adulta, pero hay dudas sobre si es un hombre o una mujer, ya que la zona genital es prácticamente inexistente”.

Zona del hallazgo del cadáver. Foto: Perfil.

Zona del hallazgo del cadáver. Foto: Perfil.

Todo indica que los signos que presentó el cuerpo mostraron que pasó mucho tiempo en el mar, otro impedimento para conocer la edad y el sexo del cadáver. Si bien no hay una hipótesis clara sobre lo ocurrido, sospechan de que la víctima fue arrojada al mar pero la corriente la devolvió.

Autoridades de Mar del Plata le realizarán pruebas de ADN para conocer la identidad de la persona fallecida para comenzar a trabajar sobre un posible asesinato. Además, los investigadores están detrás del tiempo de muerte y cuanto tiempo llevaba en el mar.