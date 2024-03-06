Horror y misterio en Mar del Plata: un hombre encontró un cadáver en descomposición en el techo de su casa

Encontraron un cadáver en el techo de una casa en Mar del Plata. Foto: 0223

Un vecino de Mar del Plata encontró un cadáver con un tiro en la frente en el techo de su casa. Ahora, la policía investiga cuáles fueron las circunstancias de la muerte del cuerpo hallado.

El dueño del hogar, un hombre de 49 años, subió este martes a su techo y se encontró con un cuerpo que estaba en descomposición. Acto seguido, llamó a las autoridades y el personal de la Comisaría 5° llegó hasta el lugar. Los primeros datos que arrojaron fue que el cuerpo llevaba alrededor de cuatro días allí.

Según el diario La Capital de Mar del Plata, la víctima fue identificada como Sergio Leguizamón, de 27 años, e informaron que fue asesinado de un balazo en la cabeza. El análisis de las huellas permitió identificar al hombre fallecido, que tenía antecedentes penales y había pasado por el sistema penitenciario en varias oportunidades.

Además, la investigación arrojó que tenía procesamientos por robo, hurto y encubrimiento, y descubrieron que vivía en el mismo barrio donde lo asesinaron. La causa está siendo investigada bajo “averiguación causales de muerte”.

Encontraron un cadáver en el techo de una casa en Mar del Plata. Foto: Informese Primero

Encontraron un cadáver en el techo de una casa en Mar del Plata. Foto: Informese Primero

Encontraron un cuerpo descuartizado en Santa Fe

Una mujer estaba caminando por la Plaza Escalante y se topó con una pierna humana que llevaba puesta una zapatilla. Inmediatamente, dio aviso a los efectivos policiales quienes llegaron al lugar y se encontraron con una bolsa que tenía un cuerpo desmembrado.

Ana Laura Gioria, fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pidió una serie de acciones con el objetivo de identificar al cadáver. Finalmente, se conoció que se trataba de Omar Pogliani de 70 años. Se cree que la víctima fue asesinada en su casa. Las sospechas derivan de una inspección ocular en el lugar, donde se observaron restos humanos quemados en su propio patio.

Tras este operativo, se detuvo a la hija, una mujer de 38 años que convivía con la víctima y quedó imputada bajo el delito de homicidio calificado por el vínculo. Según la declaración de los vecinos, la última vez que Pogliani fue visto con vida fue el pasado 29 de febrero, horas antes de que se escuche una pelea dentro de la vivienda.