Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horror y misterio en Mar del Plata: un hombre encontró un cadáver en descomposición en el techo de su casa

Subió al techo de su hogar y se encontró con un cuerpo que tenía un tiro en la frente. La causa está siendo investigada bajo “averiguación causales de muerte”.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Encontraron un cadáver en el techo de una casa en Mar del Plata. Foto: 0223
Encontraron un cadáver en el techo de una casa en Mar del Plata. Foto: 0223
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un vecino de Mar del Plata encontró un cadáver con un tiro en la frente en el techo de su casa. Ahora, la policía investiga cuáles fueron las circunstancias de la muerte del cuerpo hallado.

El dueño del hogar, un hombre de 49 años, subió este martes a su techo y se encontró con un cuerpo que estaba en descomposición. Acto seguido, llamó a las autoridades y el personal de la Comisaría 5° llegó hasta el lugar. Los primeros datos que arrojaron fue que el cuerpo llevaba alrededor de cuatro días allí.

Según el diario La Capital de Mar del Plata, la víctima fue identificada como Sergio Leguizamón, de 27 años, e informaron que fue asesinado de un balazo en la cabeza. El análisis de las huellas permitió identificar al hombre fallecido, que tenía antecedentes penales y había pasado por el sistema penitenciario en varias oportunidades.

Además, la investigación arrojó que tenía procesamientos por robo, hurto y encubrimiento, y descubrieron que vivía en el mismo barrio donde lo asesinaron. La causa está siendo investigada bajo “averiguación causales de muerte”.

Contenido Recomendado

Ruta 11:retoman el proyecto para una autovía clave entre Mar del Plata y Miramar

Ruta 11: retoman el proyecto para una autovía clave entre Mar del Plata y Miramar

Llega la Coffee Cup a Buenos Aires con entrada gratis:cuándo y dónde será la competencia para los amantes del café

Llega la Coffee Cup a Buenos Aires con entrada gratis: cuándo y dónde será la competencia para los amantes del café
Encontraron un cadáver en el techo de una casa en Mar del Plata. Foto: Informese Primero
Encontraron un cadáver en el techo de una casa en Mar del Plata. Foto: Informese Primero

Encontraron un cadáver en el techo de una casa en Mar del Plata. Foto: Informese Primero

Encontraron un cuerpo descuartizado en Santa Fe

Una mujer estaba caminando por la Plaza Escalante y se topó con una pierna humana que llevaba puesta una zapatilla. Inmediatamente, dio aviso a los efectivos policiales quienes llegaron al lugar y se encontraron con una bolsa que tenía un cuerpo desmembrado.

Ana Laura Gioria, fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pidió una serie de acciones con el objetivo de identificar al cadáver. Finalmente, se conoció que se trataba de Omar Pogliani de 70 años. Se cree que la víctima fue asesinada en su casa. Las sospechas derivan de una inspección ocular en el lugar, donde se observaron restos humanos quemados en su propio patio.

Tras este operativo, se detuvo a la hija, una mujer de 38 años que convivía con la víctima y quedó imputada bajo el delito de homicidio calificado por el vínculo. Según la declaración de los vecinos, la última vez que Pogliani fue visto con vida fue el pasado 29 de febrero, horas antes de que se escuche una pelea dentro de la vivienda.

Mar del PlataMuerteCadáver encontrado
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Tragedia en la Línea B del subte:un hombre murió arrollado en la estación Malabia y el servicio estuvo interrumpido por horas

    Tragedia en la Línea B del subte: un hombre murió arrollado en la estación Malabia y el servicio estuvo interrumpido por horas

  2. Cayó una banda de viudas negras:detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

    Cayó una banda de viudas negras: detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

  3. Tragedia en Necochea:un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

    Tragedia en Necochea: un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

  4. Insólita condena:mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

    Insólita condena: mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

  5. Cayó una banda de “hombres araña” en Villa Urquiza:trepan balcones y terrazas para robar departamentos

    Cayó una banda de “hombres araña” en Villa Urquiza: trepan balcones y terrazas para robar departamentos

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei: “Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Economía

Ranking de inflación en América Latina:qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

Ranking de inflación en América Latina: qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

ANSES paga del 27 al 31 de julio:quiénes cobran y qué DNI deben revisar el calendario

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad