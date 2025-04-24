Macabro hallazgo en Salta: un granadero encontró restos humanos y sospechan que podrían ser de un hombre desaparecido

Encontraron restos humanos en Salta. Foto: gentileza Qué Pasa Salta.

Un productor rural halló restos óseos humanos y prendas de vestir en la localidad salteña de El Bordo, departamento de General Güemes. Sospechan que pueden ser de un hombre que está desaparecido hace días.

Según informó el portal del diario El Tribuno de Salta, el hallazgo macabro ocurrió en una zona de monte próxima a la ruta 122, que une Salta con Monterrico, provincia de Jujuy.

El ganadero que se topó con los restos óseos, identificado como Fausto Valdiviezo, buscaba a un toro extraviado hasta que descubrió los huesos: “Mientras recorría el monte, me topé con lo que parecían ser restos óseos, por lo que avisé de inmediato a la Policía".

Encontraron restos humanos en Salta. Foto: NA.

Encontraron restos humanos en Salta. Foto: NA.

Las autoridades sospechan que la ropa pertenecería a un hombre a raíz de que las prendas son reconocibles y un reloj pulsera que coincidiría con los datos aportados por la familia del desaparecido.

Intervino en la causa la Fiscalía de Rosario de Lerma, que ordenó preservar la escena del hecho para que se lleve a cabo un estudio antropológico forense.

Los seres queridos del hombre que está perdido hace días esperan con expectativas poder dar con el paradero de él, que fue visto por última vez mientras caminaba por la ruta 122, camino a El Sauce.

Salta: un remisero fue imputado por nueve casos de abuso sexual

Un remisero de 47 años fue imputado por nueve casos de abuso sexual en la provincia de Salta. Este hecho se dio a conocer gracias a que una joven relató en sus redes sociales un episodio de abuso y, a raíz de eso, otras mujeres se animaron a denunciarlo.

Tras los varios episodios, la fiscal Luján Sodero Calvet lo imputó por los nueve hechos vinculados a delitos sexuales. Además, los mismos fueron calificados en concurso real, dado que se trata de episodios independientes.

El acusado fue imputado por abuso sexual simple (dos hechos), abuso sexual simple en concurso real con rapto (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), abuso sexual simple en concurso real con coacción y rapto, abuso sexual simple en concurso real con lesiones y rapto, y abuso sexual con acceso carnal en concurso real con rapto.

Policía de Salta. Foto: Policía de Salta

Policía de Salta. Foto: Policía de Salta

Según los testimonios de las víctimas, el hombre habría empleado un modus operandi similar en cada caso. Aprovechaba la vulnerabilidad de pasajeras que abordaban su vehículo durante la madrugada o en situaciones de soledad, induciéndolas a sentarse en el asiento delantero con distintos pretextos.

En varios casos, el conductor argumentaba que el cambio de asiento evitaba el registro del recorrido en el taxímetro o que tenía problemas con el dispositivo. Una vez que las víctimas accedían o se negaban, el hombre aprovechaba la cercanía para realizar tocamientos indebidos, intimidarlas o restringir su libertad de movimiento.

La reiteración del mismo esquema delictivo quedó en evidencia luego de que una de las víctimas publicara su experiencia en redes sociales, lo que motivó a otras mujeres a presentar sus denuncias ante la Justicia, relatando situaciones similares.