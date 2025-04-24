Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Macabro hallazgo en Salta: un granadero encontró restos humanos y sospechan que podrían ser de un hombre desaparecido

El hombre, identificado como Fausto Valdiviezo, dio aviso inmediato a la policía. También se encontró un reloj y ropa.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Encontraron restos humanos en Salta. Foto: gentileza Qué Pasa Salta.
Encontraron restos humanos en Salta. Foto: gentileza Qué Pasa Salta.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un productor rural halló restos óseos humanos y prendas de vestir en la localidad salteña de El Bordo, departamento de General Güemes. Sospechan que pueden ser de un hombre que está desaparecido hace días.

Según informó el portal del diario El Tribuno de Salta, el hallazgo macabro ocurrió en una zona de monte próxima a la ruta 122, que une Salta con Monterrico, provincia de Jujuy.

El ganadero que se topó con los restos óseos, identificado como Fausto Valdiviezo, buscaba a un toro extraviado hasta que descubrió los huesos: “Mientras recorría el monte, me topé con lo que parecían ser restos óseos, por lo que avisé de inmediato a la Policía".

Encontraron restos humanos en Salta. Foto: NA.
Encontraron restos humanos en Salta. Foto: NA.

Encontraron restos humanos en Salta. Foto: NA.

Contenido Recomendado

Impacto en el arco político:un funcionario sufrió un accidente de tránsito en ruta y tuvo que ser internado

Impacto en el arco político: un funcionario sufrió un accidente de tránsito en ruta y tuvo que ser internado

Voraz incendio de pastizales en Salta:impactantes imágenes a metros del estadio de River vs. Aldosivi

Voraz incendio de pastizales en Salta: impactantes imágenes a metros del estadio de River vs. Aldosivi

Las autoridades sospechan que la ropa pertenecería a un hombre a raíz de que las prendas son reconocibles y un reloj pulsera que coincidiría con los datos aportados por la familia del desaparecido.

Intervino en la causa la Fiscalía de Rosario de Lerma, que ordenó preservar la escena del hecho para que se lleve a cabo un estudio antropológico forense.

Los seres queridos del hombre que está perdido hace días esperan con expectativas poder dar con el paradero de él, que fue visto por última vez mientras caminaba por la ruta 122, camino a El Sauce.

Salta: un remisero fue imputado por nueve casos de abuso sexual

Un remisero de 47 años fue imputado por nueve casos de abuso sexual en la provincia de Salta. Este hecho se dio a conocer gracias a que una joven relató en sus redes sociales un episodio de abuso y, a raíz de eso, otras mujeres se animaron a denunciarlo.

Tras los varios episodios, la fiscal Luján Sodero Calvet lo imputó por los nueve hechos vinculados a delitos sexuales. Además, los mismos fueron calificados en concurso real, dado que se trata de episodios independientes.

El acusado fue imputado por abuso sexual simple (dos hechos), abuso sexual simple en concurso real con rapto (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), abuso sexual simple en concurso real con coacción y rapto, abuso sexual simple en concurso real con lesiones y rapto, y abuso sexual con acceso carnal en concurso real con rapto.

Policía de Salta. Foto: Policía de Salta
Policía de Salta. Foto: Policía de Salta

Policía de Salta. Foto: Policía de Salta

Según los testimonios de las víctimas, el hombre habría empleado un modus operandi similar en cada caso. Aprovechaba la vulnerabilidad de pasajeras que abordaban su vehículo durante la madrugada o en situaciones de soledad, induciéndolas a sentarse en el asiento delantero con distintos pretextos.

En varios casos, el conductor argumentaba que el cambio de asiento evitaba el registro del recorrido en el taxímetro o que tenía problemas con el dispositivo. Una vez que las víctimas accedían o se negaban, el hombre aprovechaba la cercanía para realizar tocamientos indebidos, intimidarlas o restringir su libertad de movimiento.

La reiteración del mismo esquema delictivo quedó en evidencia luego de que una de las víctimas publicara su experiencia en redes sociales, lo que motivó a otras mujeres a presentar sus denuncias ante la Justicia, relatando situaciones similares.

SaltaMuerteCadáver encontrado
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Tragedia en la Línea B del subte:un hombre murió arrollado en la estación Malabia y el servicio estuvo interrumpido por horas

    Tragedia en la Línea B del subte: un hombre murió arrollado en la estación Malabia y el servicio estuvo interrumpido por horas

  2. Cayó una banda de viudas negras:detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

    Cayó una banda de viudas negras: detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

  3. Tragedia en Necochea:un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

    Tragedia en Necochea: un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

  4. Insólita condena:mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

    Insólita condena: mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

  5. Cayó una banda de “hombres araña” en Villa Urquiza:trepan balcones y terrazas para robar departamentos

    Cayó una banda de “hombres araña” en Villa Urquiza: trepan balcones y terrazas para robar departamentos

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei: “Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Economía

Ranking de inflación en América Latina:qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

Ranking de inflación en América Latina: qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

ANSES paga del 27 al 31 de julio:quiénes cobran y qué DNI deben revisar el calendario

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad