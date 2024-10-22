Salta: harto de los robos, ató a un poste de luz a los dos delincuentes que intentaron robarle su negocio

Móvil de la Policía de Salta. Foto: Gentileza Policía de Salta.

El dueño de un comercio en Salta, cansado de los reiterados robos, ató a un poste de luz a dos de los nueve delincuentes que habían ingresado a su local para robarle. Ahora, después de este inusual accionar, teme que la Justicia actúe en contra de él.

El insólito hecho ocurrió el domingo del Día de la Madre en el barrio San Justo, cuando el propietario de un almacén decidió salir a pasear con su familia. Al regresar observó que nueve ladrones forzaron la puerta para robar y, tras ello, comenzó una persecución donde logró detener a dos.

Un comerciante ató a un poste de luz a dos delincuentes en Salta. Créditos: NA.

En su relato, Nicolás Alcalá expresó que llevó a los dos hombres a la comisaría. Sin embargo, al día siguiente los volvió a ver por el barrio y, frente a la insostenible situación de inseguridad, tomó represalias y ató a los dos jóvenes a un poste de luz, mientras esperaba a la Policía.

“Al perro le dieron de comer palomas para que no los ataque, rompieron el portón, se sentaron en mi mesa, tomaron cerveza y revisaron cada pieza“, describió el comerciante sobre el hurto que sufrió durante la celebración del Día de la Madre.

“La Justicia no hace nada”

Frente a esta polémica declaración, Alcalá manifestó que lo hizo porque "la Justicia no hace nada". “La gente, una vez que está en la calle, tiene miedo de que los delincuentes vuelvan a atacar“, aseguró el propietario de un almacén, en diálogo con 'Cadena 3‘.

Los delincuentes que ató a un poste de luz un comerciante en Salta. Foto: captura de video.

Los delincuentes que ató a un poste de luz un comerciante en Salta. Foto: captura de video.

Si bien el comerciante presentó cuatro denuncias contra los delincuentes, por el momento la Fiscalía 5 no dio respuesta sobre la situación de los sujetos. Mientras aguarda información, Alcalá teme que la Justicia lo acuse por actuar por "mano propia“.