Acusan a un menor de haber manoseado a dos niñas en la escuela: los familiares le incendiaron la casa

En represalia por el supuesto hecho que habría realizado este niño, familiares de las menores damnificadas incendiaron su casa. Se suspendieron las clases en Mar del Plata.

La Escuela N°21 de Mar del Plata, donde habrían sucedido los hechos. Foto: NA.

A raíz de la acusación contra un menor de edad, que habría manoseado de dos de sus compañeras dentro de una escuela de Mar del Plata, varios adultos incendiaron su casa y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, seccional General Pueyrredón. Por esto mismo, no hay clases en la ciudad durante este miércoles 12 de noviembre.

El hecho se dio a conocer en las últimas horas cuando una madre de una alumna de primer grado de la Escuela N°21 denunció que su hija y otra niña estaban en el horario de recreo cuando el otro menor -de 10 años- se escapó del aula, se acercó a ellas, las agarró por la fuerza y les tocó la zona vaginal.

Por el hecho y la posterior denuncia intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, que está a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso las primeras medidas de investigación y también la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces y Servicio Local a fin de que proteja los derechos de los niños.

El hecho tuvo lugar en Mar del Plata. Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

El ataque a la casa del menor acusado de haber manoseado a dos niñas

De todos modos y pese a estas intervenciones, en la tarde del martes un grupo de padres se manifestó y cortó el cruce de la avenida Colón y calle 212, mientras que otro grupo se acercó hasta la casa del supuesto menor que habría manoseado y la incendiaron.

Horas después de este hecho, SUTEBA Mar del Plata anunció que este miércoles no habría clases por paro y que esta medida de fuerza durará 24 horas en pos de pedir por “no a la violencia en las escuelas”.