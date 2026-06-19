La Libertad Avanza quiere decirle chau a una ley de 1889: el proyecto que busca habilitar a jóvenes de 18 años para que sean concejales

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que propone reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para ser electo concejal en los municipios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Pablo Morillo y respaldada por el titular del partido a nivel local, Sebastián Pareja, busca derogar una restricción normativa vigente desde el año 1889 y desde el espacio oficialista argumentan que la modificación elimina una contradicción del sistema electoral y facilita la renovación generacional en las intendencias.

La presentación del texto tuvo lugar en el marco de un plenario convocado por la juventud de la fuerza que lidera Javier Milei a nivel nacional. El encuentro político contó con la participación de la diputada Geraldine Calvella, el coordinador de la Juventud provincial, Sebastián Acuña y la referente nacional del área Rocío Gómez. Durante la jornada, las autoridades coincidieron en señalar que la estructura legal actual restringe de forma arbitraria la participación ciudadana de los sectores más jóvenes de la población.

Sebastián Pareja y Karina Milei en Mar del Plata. Foto: X @SPareja_

Al defender la viabilidad de la reforma, el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, remarcó el cambio de enfoque que pretende instalar la fuerza en el territorio provincial: “No creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos”. La medida tiene como destino directo el funcionamiento de los Concejos Deliberantes distribuidos a lo largo de los 135 distritos que integran el territorio bonaerense.

Por su parte, el legislador Pablo Morillo, quien diseñó la propuesta, hizo hincapié en las asimetrías legales que para él que arrastra el ordenamiento público de la Provincia. El diputado cuestionó el hecho de que el marco institucional ya habilita a los ciudadanos de 18 años a asumir la administración y responsabilidades del Servicio Alimentario y la infraestructura escolar bajo la figura de consejeros escolares, pero les impide legislar a nivel municipal. “Esta reforma fortalece la democracia e impulsa la renovación generacional en la política”, dijo.

Javier Milei en Santa Fe. Foto: REUTERS

La estrategia de La Libertad Avanza apunta a dinamizar el acceso de las nuevas capas del electorado a las actividades legislativas locales definidos por el espacio como el primer mostrador de resolución para las problemáticas cotidianas de la comunidad. Tras su formalización pública, el expediente inicia ahora su trámite técnico dentro de las Comisiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde buscará los consensos necesarios para llegar al recinto de debates.

Cambios en el Congreso: La Libertad Avanza busca romper una tendencia histórica durante el Mundial 2026

La Libertad Avanza (LLA) buscará romper una tendencia histórica al mantener activo al Congreso, con varias comisiones funcionando en ambas cámaras durante el transcurso del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Es que históricamente, dentro del período de duración de la Copa del Mundo, la actividad legislativa se apagaba casi por completo, marcando los usos y costumbres de la política tradicional que servían para poner en remojo al recinto y amortiguar el desgaste de la disputa política presente durante el resto del año.

Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

En este 2026, el Gobierno y su brazo oficialista en la Cámara de Diputados buscan dar vuelta la vieja lógica del parate mundialista y darle dinamismo a la agenda política en paralelo al desarrollo del evento deportivo.

Al menos así lo declama un vocero de la Presidencia de la Cámara baja: “Se espera un junio con mucha actividad legislativa. Se están planificando las reuniones de comisión para los proyectos ingresados por esta cámara y las medias sanciones que vengan del Senado (algunas ya anunciadas en la página de la HCDN). Es problable que haya sesiones en la segunda quincena”.