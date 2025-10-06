Cómo hacer arroz para sushi fácil y rápido: la receta japonesa que es más sencilla de lo que parece

Con unos pasos sencillos, el arroz de sushi estará listo para que lo prepares a tu gusto, eligiendo qué agregar: desde salmón fresco, atún o camarón, hasta aguacate, queso crema, pepino o zanahoria.

Sushi. Foto: Freepik.

Aunque solemos usar la palabra sushi para referirnos a cualquier plato japonés con pescado crudo, en realidad este término se aplica únicamente a los platos que contienen arroz avinagrado.

Este arroz, sazonado con vinagre de arroz, azúcar y sal, es un ícono de la cocina japonesa, aunque su origen se remonta a China, donde se perdió tras la dinastía Ming.

Cocinar y manipular correctamente el arroz es fundamental para preparar los platos más representativos del sushi, como makis, nigiris o temakis. Es importante aclarar que el sashimi no es un tipo de sushi, sino simplemente pescado crudo cortado de cierta manera.

Receta para hacer arroz de sushi. Foto Unsplash.

En Asia es común cocinar el arroz en arroceras eléctricas, aunque también se puede preparar perfectamente en una olla convencional con tapa.

Se recomienda usar un arroz especial para sushi, conocido en Japón como arroz glutinoso, que suele encontrarse en tiendas especializadas bajo la etiqueta “arroz para sushi”. Si no se dispone de este tipo, se puede emplear arroz redondo convencional siguiendo la misma receta.

Además, existen preparados de vinagre para sushi que ya incluyen azúcar y sal; si se utiliza uno de estos productos, no es necesario añadir nada más.

Cómo hacer arroz para sushi rápido y fácil. Foto: Freepik.

Receta para hacer arroz de sushi

Ingredientes (para 4 personas)

500 g de arroz para sushi

600 ml de agua

100 ml de vinagre de arroz

60 g de azúcar

Una pizca de sal

Receta para hacer arroz de sushi.

Paso a paso

Tiempo total: 40 min (elaboración 20 min + cocción 20 min + reposo 15 min)

Lavar el arroz: Colocar el arroz en un cuenco con agua fría y remover bien. Cambiar el agua y repetir este proceso 7 veces, hasta que salga casi transparente. Dejar reposar el arroz sobre un colador durante 15 minutos. Cocinar: Verter el arroz en una olla con tapa, agregar 600 ml de agua fría, tapar y llevar a fuego alto. Cuando empiece a hervir, bajar el fuego al mínimo y cocinar durante 20 minutos sin destapar. Reposar: Apagar el fuego y dejar reposar el arroz, con la tapa puesta, durante 15 minutos. Luego, pasar a un recipiente de plástico (evitar el metal, ya que seguiría cocinando el arroz). Mezclar con el vinagre, azúcar y sal.

Con unos pasos sencillos, el arroz de sushi estará listo. Foto: Freepik

Con unos pasos sencillos, el arroz de sushi estará listo. Ahora solo queda decidir qué tipo de pescado o ingredientes agregar, desde salmón fresco, atún o camarón, hasta opciones más creativas como aguacate, pepino, zanahoria y queso crema.