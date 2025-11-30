Sin horno ni batidora: la receta rápida y fácil de chocotorta con bananas
Una opción perfecta con pocos ingredientes y en poco tiempo para disfrutar de un clásico este verano.
La chocotorta es el postre favorito de miles de argentinos y por eso, te traemos una versión especial para prepararla de una manera fácil y rápida.
No se necesita horno para hacer esta receta, tampoco batidora eléctrica y menos aún moldes especiales. Es la versión más fácil y además incluye banana caramelizada.
Ingredientes para hacer cochotorta con banana caramelizada
Este postre se sirve en vasos individuales y con los siguientes ingredientes rinde para cuatro vasos:
- 1 paquete de galletitas de chocolate, de preferencia Chocolinas.
- 300 gramos de queso crema.
- 200 gramos de dulce de leche.
- 2 bananas.
- 2 cucharadas de azúcar.
- 1 cucharada de manteca.
- Cacao amargo, esto es opcional y para decorar.
- Barra de chocolate, también es opcional.
- Copitos de crema o nueces.
El paso a paso de la receta
Lo primero que hay que hacer es colocar en un bowl el queso crema junto con el dulce de leche y batirlo a mano hasta logar una crema uniforme.
Luego hay que cortar las bananas en rodajas y en una sartén pequeña derretir la manteca, agregarle el azúcar y cocinar las bananas un par de minutos hasta que esté doradas y caramelizadas.
Finalmente hay que romper las galletitas con la mano. Para armar cada vaso donde va a estar este postre servido se tienen que formar capas. Primero la base de las galletitas trituradas, luego un poco de la mezcla de crema con dulce de leche, después agregar las bananas y así repetir el proceso hasta llenar el vaso. También se le puede decorar con una barrita de chocolate, a gusto.
Lo último que resta es colocar el cacao espolvoreado, un copito de crema batida o una nuez picada, llevarlo a la heladera para enfriar y luego de un rato, ¡ya está listo para saborear!