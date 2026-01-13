Mousse de dulce de leche Foto: Bake and Share

Para darle pelea al verano y permitirse un antojo al mismo tiempo, te compartimos la receta fácil y en simples pasos para disfrutar de un delicioso mousse de dulce de leche.

Este postre es tan fácil de hacer que solo se necesitan tres ingredientes principales: dulce de leche, crema de leche y claras de huevo.

Este clásico argentino se puede conservar en la heladera por hasta 3 días, siempre y cuando se mantenga cubierta para evitar que absorba otros olores y conserve su frescura.

La textura ligera y aireada de la mousse, junto con el sabor caramelizado del dulce de leche, crean una experiencia irresistible. Además, su preparación es tan simple que no se necesita ser un experto en la cocina para lograr resultados sorprendentes.

Mousse de dulce de leche Foto: Bake and Share

Ingredientes

400 gramos de dulce de leche

400 ml de crema de leche para montar

3 claras de huevo

Una pizca de sal (opcional, para estabilizar las claras)

Chocolate rallado o nueces para decorar (opcional)

Cómo hacer mousse de dulce de leche, paso a paso