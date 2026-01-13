Mousse de dulce de leche: un clásico de solo tres ingredientes para un permitido y darle pelea al calor
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones y es ideal para los antojos de verano.
Para darle pelea al verano y permitirse un antojo al mismo tiempo, te compartimos la receta fácil y en simples pasos para disfrutar de un delicioso mousse de dulce de leche.
Este postre es tan fácil de hacer que solo se necesitan tres ingredientes principales: dulce de leche, crema de leche y claras de huevo.
Este clásico argentino se puede conservar en la heladera por hasta 3 días, siempre y cuando se mantenga cubierta para evitar que absorba otros olores y conserve su frescura.
La textura ligera y aireada de la mousse, junto con el sabor caramelizado del dulce de leche, crean una experiencia irresistible. Además, su preparación es tan simple que no se necesita ser un experto en la cocina para lograr resultados sorprendentes.
Ingredientes
- 400 gramos de dulce de leche
- 400 ml de crema de leche para montar
- 3 claras de huevo
- Una pizca de sal (opcional, para estabilizar las claras)
- Chocolate rallado o nueces para decorar (opcional)
Cómo hacer mousse de dulce de leche, paso a paso
- En un bol grande, batir la crema de leche hasta que esté firme y formar picos suaves. Reservar en la heladera.
- En otro bol, batir las claras de huevo con una pizca de sal hasta que formen picos firmes.
- Agregar el dulce de leche a la crema batida con movimientos envolventes, evitando perder el aire que se incorporó.
- Añadir poco a poco las claras batidas, también con movimientos envolventes para mantener la textura esponjosa.
- Cuando todos los ingredientes estén bien integrados, distribuir la mousse en copas o vasos individuales.
- Llevarla a la heladera por lo menos durante 15 minutos para que tome más consistencia.
- Al momento de servir, se puede decorar con chocolate rallado o nueces para darle un toque crujiente.