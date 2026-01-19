Para las pastas de los domingos:

Salsa Bechamel. Foto: Freepik

La Bechamel es una salsa blanca más bien espesa. Si bien su origen está en la cocina francesa, fue muy bien recibida en Argentina. La receta de esta salsa no se ha modificado sustancialmente a lo largo de los años, aunque el número de ingredientes que se le pueda incorporar para enriquecer su sabor haya ido en aumento.

Es una de esas recetas que atraviesan generaciones sin perder vigencia por su sencillez, combinada con su capacidad de elevar cualquier plato, que la mantiene como un infaltable en la cocina.

Preparar una buena Salsa Bechamel requiere pocos ingredientes, pero sí algo de técnica. La receta básica lleva manteca, harina y leche, con un toque de nuez moscada para realzar su sabor.

Ingredientes para la Salsa Bechamel

50 gramos de manteca

50 gramos de harina

500 ml de leche

Nuez moscada

Sal

Pimienta al gusto

Salsa Bechamel. Foto: Freepik

Paso a paso para realizar la Salsa Bechamel

En una cacerola a fuego bajo, derretir la manteca sin que se queme. Agregar la harina de golpe y revolver rápidamente con una cuchara de madera o batidor hasta formar una pasta homogénea. Esto se llama roux y es la base de la salsa. Incorporar la leche caliente poco a poco, sin dejar de batir para evitar grumos. Seguir mezclando hasta obtener una textura lisa y cremosa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada al gusto.

Ya sea en un almuerzo de domingo con pastas caseras o en una cena rápida con unas croquetas crujientes, la bechamel sigue siendo el toque maestro que transforma lo simple en extraordinario.