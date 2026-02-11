Adiós a los clásicos de maicena:

Receta de alfajores para Navidad. Foto: Zendem alfajores.

Julieta Méndez, dueña y productora de Zendem, la marca de alfajores reconocida por sus rellenos abundantes y su sabor distintivo, y quien estuvo presente en el Festival en tu Barrio, compartió una receta ideal para sorprender a todos sea cual sea el evento.

Cómo hacer unos alfajores exquisitos

Harina 0000: 180 g

Almidón de maíz (Maizena): 120 g

Cacao amargo 22–24% grasa: 50 g (si se quiere más intenso, subir a 60 g)

Manteca blanda: 150 g

Azúcar impalpable: 120 g

Miel: 10 g (mejora suavidad y estabilidad de humedad)

Yemas: 2 unidades

Esencia de vainilla: 1 cdita

Bicarbonato de sodio: ½ cdita

Polvo de hornear: 1 cdita

Sal: 1 pizca

Leche: 1–2 cucharadas

Paso a Paso

Batir manteca + azúcar impalpable + miel hasta que se vuelva una crema pálida y esponjosa. Agregar las yemas y la vainilla. Mezclar apenas. Tamizar la harina + almidón + cacao + polvo de hornear + bicarbonato + sal. Esto evita grietas y mejora el desarrollo parejo. Sumar los secos a la mezcla y unir con espátula o mano sin amasar. Si la masa queda quebradiza, agregar 1 cucharada de leche. Envolver en film y dejar mínimo 1 hora en heladera. (El cacao y los almidones necesitan hidratación para no resecar.) Estirar a 5–6 mm para un alfajor premium. Cortar círculos de 5 cm. 160–170°C (horno medio–bajo) por 8–10 minutos. No deben dorarse: cuando pierden brillo y se levantan apenas, ya están.

Receta de mermelada de frambuesa

Para quienes quieran ir un paso más allá y rellenar el alfajor con algo más que dulce de leche, esta receta es ideal para animarse a probar una alternativa diferente.

Ingredientes

Frambuesas frescas o congeladas: 500 g

Azúcar: 300 g

Jugo de limón: 1 cucharada

Miel: 1 cucharada

Paso a paso

1- Maceración

Mezclar frambuesas + azúcar + limón.

Dejar reposar 30–60 min hasta que liberen jugo. Esto ayuda a una cocción más pareja y evita que se pegue.

2- Cocción inicial

Llevar la mezcla a fuego medio.

Cuando rompa hervor, bajar a fuego medio–bajo.

3- Concentración

Cocinar 12–18 minutos, revolviendo cada tanto.

4- Prueba del plato frío

Poner una gota en un plato frío:

Si corre lento y deja un surco al pasar el dedo, está lista.

Si se desparrama mucho, seguir 2–3 minutos más.

5- Enfriar mínimo 4 horas en heladera antes de usar, así toma cuerpo.

Armado del alfajor

Preparación de las tapas: asegurarse de que estén totalmente frías para evitar que el dulce de leche se ablande. Preparar el dulce de leche (conviene repostero firme, porque arma estructura): pasar a una manga con pico redondo. Hacer la “corona” o “nido”: esta es la técnica clave para el centro de mermelada. Hay que poner una tapa boca arriba y con la manga, dibujar un círculo de dulce de leche en todo el borde de la tapa. Luego subir un poquito en altura (una sola vuelta más) para formar una pared de contención. Tiene que quedar como un pequeño “pozo” en el centro. Rellenar el corazón: con una cucharita o manga, poner 1 cucharadita de mermelada de frambuesa en el hueco. Baño en chocolate: usar chocolate semiamargo 60–70%, bañar a 29–30°C, dejar cristalizar sobre papel manteca.

Perfectos para compartir, regalar o sumar a la mesa dulce, estos alfajores con tapas de chocolate son una alternativa distinta y deliciosa para las fiestas. Una forma simple de renovar un clásico bien argentino y sorprender en Navidad con algo casero, original y lleno de sabor.