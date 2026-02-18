Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 18 de febrero de 2026, 14:52
Canelones de zucchini.
Canelones de zucchini. Foto: Freepik

Los canelones sin harina son una gran opción para los que buscan comer liviano. Una de las opciones más simples y clásicas es reemplazarla por láminas de zucchini o berenjena.

Por otro lado, el relleno puede ser el tradicional de ricota y espinaca, condimentado con nuez moscada y queso rallado, aunque también funciona muy bien con pollo desmenuzado o carne picada. Se acomodan en una fuente con salsa de tomate y se gratinan al horno hasta que estén bien calientes y dorados. A continuación, la receta completa.

Canelones con láminas de zucchini (sin masa)

Ingredientes para canelones sin harina

  • 3 zucchinis grandes
  • 300 g de ricota
  • 1 taza de espinaca cocida y bien escurrida
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada
  • Salsa de tomate a gusto
  • Queso para gratinar (opcional)
Receta de canelones sin harina. Foto: Freepik.

Paso a paso para realizar los canelones de zucchini o berenjena

  1. Cortá los zucchinis en láminas finas a lo largo (con mandolina o cuchillo).
  2. Grillalos apenas en una plancha para que se ablanden y sean más fáciles de enrollar.
  3. Mezclá la ricota con la espinaca picada, el huevo, queso rallado y condimentos.
  4. Colocá una cucharada de relleno en cada lámina y enrollá.
  5. En una fuente, poné salsa en la base, acomodá los rollitos y cubrí con más salsa.
  6. Agregá queso por arriba y llevá al horno medio (180°) por 20–25 minutos.

Qué otros rellenos se pueden utilizar

- Ricota y espinaca

- Pollo desmenuzado con salsa blanca

- Carne picada

- Verduras salteadas y queso