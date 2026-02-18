Para los que buscan comer liviano:

Canelones de zucchini. Foto: Freepik

Los canelones sin harina son una gran opción para los que buscan comer liviano. Una de las opciones más simples y clásicas es reemplazarla por láminas de zucchini o berenjena.

Por otro lado, el relleno puede ser el tradicional de ricota y espinaca, condimentado con nuez moscada y queso rallado, aunque también funciona muy bien con pollo desmenuzado o carne picada. Se acomodan en una fuente con salsa de tomate y se gratinan al horno hasta que estén bien calientes y dorados. A continuación, la receta completa.

Canelones con láminas de zucchini (sin masa)

Ingredientes para canelones sin harina

3 zucchinis grandes

300 g de ricota

1 taza de espinaca cocida y bien escurrida

1 huevo

2 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada

Salsa de tomate a gusto

Queso para gratinar (opcional)

Receta de canelones sin harina. Foto: Freepik.

Paso a paso para realizar los canelones de zucchini o berenjena

Cortá los zucchinis en láminas finas a lo largo (con mandolina o cuchillo). Grillalos apenas en una plancha para que se ablanden y sean más fáciles de enrollar. Mezclá la ricota con la espinaca picada, el huevo, queso rallado y condimentos. Colocá una cucharada de relleno en cada lámina y enrollá. En una fuente, poné salsa en la base, acomodá los rollitos y cubrí con más salsa. Agregá queso por arriba y llevá al horno medio (180°) por 20–25 minutos.

Qué otros rellenos se pueden utilizar

- Ricota y espinaca

- Pollo desmenuzado con salsa blanca

- Carne picada

- Verduras salteadas y queso