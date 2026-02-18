Para los que buscan comer liviano: cómo hacer canelones sin harina y con láminas de zucchini
Algunas personas eligen comer más liviano sin dejar el sabor de lado. Esta receta es perfecta para reemplazar los panqueques de masa.
Los canelones sin harina son una gran opción para los que buscan comer liviano. Una de las opciones más simples y clásicas es reemplazarla por láminas de zucchini o berenjena.
Por otro lado, el relleno puede ser el tradicional de ricota y espinaca, condimentado con nuez moscada y queso rallado, aunque también funciona muy bien con pollo desmenuzado o carne picada. Se acomodan en una fuente con salsa de tomate y se gratinan al horno hasta que estén bien calientes y dorados. A continuación, la receta completa.
Canelones con láminas de zucchini (sin masa)
Ingredientes para canelones sin harina
- 3 zucchinis grandes
- 300 g de ricota
- 1 taza de espinaca cocida y bien escurrida
- 1 huevo
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada
- Salsa de tomate a gusto
- Queso para gratinar (opcional)
Paso a paso para realizar los canelones de zucchini o berenjena
- Cortá los zucchinis en láminas finas a lo largo (con mandolina o cuchillo).
- Grillalos apenas en una plancha para que se ablanden y sean más fáciles de enrollar.
- Mezclá la ricota con la espinaca picada, el huevo, queso rallado y condimentos.
- Colocá una cucharada de relleno en cada lámina y enrollá.
- En una fuente, poné salsa en la base, acomodá los rollitos y cubrí con más salsa.
- Agregá queso por arriba y llevá al horno medio (180°) por 20–25 minutos.
Qué otros rellenos se pueden utilizar
- Ricota y espinaca
- Pollo desmenuzado con salsa blanca
También podría interesarte
- Carne picada
- Verduras salteadas y queso
Más leídas