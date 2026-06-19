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Nada se desperdicia en esta receta: cómo hacer una rica tarta de acelga y aprovechar los tallos para un snack crocante

Si estás buscando una receta rendidora, económica y que te permita aprovechar al máximo los ingredientes, hoy vas a hacer la tarta de acelga con un extra de snack saludable. Muchas veces usamos solo las hojas y descartamos los tallos, pero también se pueden transformar en algo rico, práctico y saludable para sumar a la mesa.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Preparación:
10 min
Cocción:
20 min
Total:
30 min
Una receta rica y económica
Una receta rica y económica Foto: PH Bubica Melisa Flavia
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La acelga es una verdura muy versátil en la cocina, ya que funciona perfecto en tartas, rellenos y distintas preparaciones. Su sabor suave combina bien con distintos ingredientes: huevos, pimiento morrón, un clásico en las tartas. Además, es una opción económica y fácil de conseguir, ideal para resolver comidas caseras sin gastar de más.

En esta receta, la idea es aprovechar todo: por un lado, preparar una tarta clásica de acelga, bien sabrosa y rendidora; y por otro, usar los tallos para hacer un snack simple y saludable que podés sumar como guarnición o para tener algo para picotear.

Una receta rica y económica Foto: PH Bubica Melisa Flavia

Ingredientes para una rica tarta de acelga

  • 1 masa de tarta
  • 400 gramos de hojas ya cocidas y escurridas de acelga
  • 2 cebollas mediana
  • 100 gramos de crema de leche
  • 5 huevos
  • 250 gramos de queso cremoso
  • 100 gramos de queso parmesano
  • sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Paso a Paso para una tarta de acelga rica y fácil

  1. Lavar muy bien las verduras y precalentar el horno a 180 grados. Preparar el molde y cocinar a blanco la masa.
  2. Colocar 2 huevos a hervir por 7 minutos, los utilizaremos duros para la tarta
  3. En una olla hervir las hojas de acelga y también separar los tallos, reservalos para la otra receta bien limpios.
  4. Cortar la cebolla en juliana y dorarla, luego agregar la acelga bien picada y escurrida
  5. En un recipiente cascar los 3 huevos, mezclaros lo la crema de leche, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada y agregar la mezcla de verduras tibia
  6. Con la masa cocida a blanco agregamos el relleno, hacemos una capa de relleno y unos cubos de queso y llevamos al horno por 20 minutos o hasta que el huevo haya cuajado

¿Por qué aprovechar los tallos de la acelga?

Muchas veces los tallos se descartan por costumbre, pero tienen una textura firme y un sabor suave, que nos da la libertad de condimentarlo de miles de formas. Además, aportan fibra y son una buena manera de evitar el desperdicio en la cocina.

Usarlos es una forma práctica de sacarle el máximo provecho a la verdura; también cuenta hacer lo mismo con las hojas de remolacha. Esta receta es una opción más económica y consciente.

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Los tallos de acelga son un gran snack saludable ¡e ideal para aprovechar toda la acelga! Foto: PH Bubica

La tarta de acelga, un clásico que no falla, con huevo picado o morrones, ¡siempre termina siendo una gran comida! Para la tarta, podés usar las hojas previamente hervidas o salteadas. Combinadas con huevo, queso y algunos condimentos, lográs un relleno cremoso y bien equilibrado. Es una de esas recetas que siempre funcionan, tanto para un almuerzo rápido como para una cena sin complicaciones.

Además, podés adaptarla según lo que tengas en casa: sumar cebolla, ajo o incluso un poco de queso extra para darle más sabor.

Una receta de aprovechamiento y un snack saludable Foto: PH Bubica

¿Cómo hacer un snack saludable con los tallos?

Los tallos de la acelga se pueden cortar en tiras, empanizar y cocinar al horno con un poco de aceite y condimentos. No lleva mucho tiempo y lo mejor es que se transforman en un snack crocante, ideal para acompañar con un dip de mayonesa o hummus.

También podés probar distintas combinaciones de especias para darles más sabor. Esta es una receta de aprovechamiento, ya que utilizamos la planta completa. Las hojas para la tarta y los tallos para hacer el snack crocante.

Es importante lavar muy bien los tallos y hojas para quitarles toda la tierra. Luego, a la hora de usar las hojas, picarlas bien y escurrirlas para evitar exceso de agua. Y el último tip: al cortar los tallos de tamaño parejo para una cocción uniforme.

Ingredientes para el snack de tallos de acelga

  • tallos de acelga
  • 1 huevo
  • 30 ml de leche
  • 1 taza de pan rallado
  • 1 taza de polenta
  • provenzal
  • sal
  • pimienta

Paso a Paso para los snacks más crocante y saludables

  1. Cortar los tallos en rectángulos parejos
  2. Preparar el huevo con la leche, mezclar bien y condimentar
  3. Pasar los bastones por la mezcla y luego por el empanizado de polenta y pan rallado
  4. Como ya tenemos el horno caliente nos resta acomodar los bastones de acelga y rociar con un poco de aceite, hornear por 10 minutos o hasta que queden doradas

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaComidaSnacks
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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