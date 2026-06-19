Nada se desperdicia en esta receta: cómo hacer una rica tarta de acelga y aprovechar los tallos para un snack crocante

La acelga es una verdura muy versátil en la cocina, ya que funciona perfecto en tartas, rellenos y distintas preparaciones. Su sabor suave combina bien con distintos ingredientes: huevos, pimiento morrón, un clásico en las tartas. Además, es una opción económica y fácil de conseguir, ideal para resolver comidas caseras sin gastar de más.

En esta receta, la idea es aprovechar todo: por un lado, preparar una tarta clásica de acelga, bien sabrosa y rendidora; y por otro, usar los tallos para hacer un snack simple y saludable que podés sumar como guarnición o para tener algo para picotear.

Una receta rica y económica Foto: PH Bubica Melisa Flavia

Ingredientes para una rica tarta de acelga

1 masa de tarta

400 gramos de hojas ya cocidas y escurridas de acelga

2 cebollas mediana

100 gramos de crema de leche

5 huevos

250 gramos de queso cremoso

100 gramos de queso parmesano

sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Paso a Paso para una tarta de acelga rica y fácil

Lavar muy bien las verduras y precalentar el horno a 180 grados. Preparar el molde y cocinar a blanco la masa. Colocar 2 huevos a hervir por 7 minutos, los utilizaremos duros para la tarta En una olla hervir las hojas de acelga y también separar los tallos, reservalos para la otra receta bien limpios. Cortar la cebolla en juliana y dorarla, luego agregar la acelga bien picada y escurrida En un recipiente cascar los 3 huevos, mezclaros lo la crema de leche, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada y agregar la mezcla de verduras tibia Con la masa cocida a blanco agregamos el relleno, hacemos una capa de relleno y unos cubos de queso y llevamos al horno por 20 minutos o hasta que el huevo haya cuajado

¿Por qué aprovechar los tallos de la acelga?

Muchas veces los tallos se descartan por costumbre, pero tienen una textura firme y un sabor suave, que nos da la libertad de condimentarlo de miles de formas. Además, aportan fibra y son una buena manera de evitar el desperdicio en la cocina.

Usarlos es una forma práctica de sacarle el máximo provecho a la verdura; también cuenta hacer lo mismo con las hojas de remolacha. Esta receta es una opción más económica y consciente.

Los tallos de acelga son un gran snack saludable ¡e ideal para aprovechar toda la acelga! Foto: PH Bubica

La tarta de acelga, un clásico que no falla, con huevo picado o morrones, ¡siempre termina siendo una gran comida! Para la tarta, podés usar las hojas previamente hervidas o salteadas. Combinadas con huevo, queso y algunos condimentos, lográs un relleno cremoso y bien equilibrado. Es una de esas recetas que siempre funcionan, tanto para un almuerzo rápido como para una cena sin complicaciones.

Además, podés adaptarla según lo que tengas en casa: sumar cebolla, ajo o incluso un poco de queso extra para darle más sabor.

Una receta de aprovechamiento y un snack saludable Foto: PH Bubica

¿Cómo hacer un snack saludable con los tallos?

Los tallos de la acelga se pueden cortar en tiras, empanizar y cocinar al horno con un poco de aceite y condimentos. No lleva mucho tiempo y lo mejor es que se transforman en un snack crocante, ideal para acompañar con un dip de mayonesa o hummus.

También podés probar distintas combinaciones de especias para darles más sabor. Esta es una receta de aprovechamiento, ya que utilizamos la planta completa. Las hojas para la tarta y los tallos para hacer el snack crocante.

Es importante lavar muy bien los tallos y hojas para quitarles toda la tierra. Luego, a la hora de usar las hojas, picarlas bien y escurrirlas para evitar exceso de agua. Y el último tip: al cortar los tallos de tamaño parejo para una cocción uniforme.

Ingredientes para el snack de tallos de acelga

tallos de acelga

1 huevo

30 ml de leche

1 taza de pan rallado

1 taza de polenta

provenzal

sal

pimienta

Paso a Paso para los snacks más crocante y saludables

Cortar los tallos en rectángulos parejos Preparar el huevo con la leche, mezclar bien y condimentar Pasar los bastones por la mezcla y luego por el empanizado de polenta y pan rallado Como ya tenemos el horno caliente nos resta acomodar los bastones de acelga y rociar con un poco de aceite, hornear por 10 minutos o hasta que queden doradas

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.