El sabor de la Costa Atlántica, sin salir del AMBA:

El mate y las medialunas del Parador Atalaya, el combo perfecto. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Las medialunas de Atalaya son un clásico del viaje a la Costa Atlántica argentina y es una parada indiscutida para coronar el comienzo y el fin de las vacaciones de verano. Allí, durante años los turistas hacen una breve parada en los dos locales ubicados en el kilómetro 113 de la ruta 2 en Chascomús para disfrutar de estos dulces y salados emblemáticos.

Sin embargo, para aquellas personas que no planean irse de vacaciones en el corto plazo, pero no pueden esperar a volver a degustar de este manjar, la buena noticia es que Atalaya se encuentra también en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del Gran Buenos Aires. Con varios locales y franquicias pensadas para que sus famosas medialunas estén disponibles todo el año.

Las icónicas medialunas del Parador Atalaya. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Con casi 80 años de historia, la marca planea expandirse aún más, pero para los amantes de los desayunos y meriendas argentinos, esta marca propone acompañar las medialunas con un rico café a cualquier hora y adapta su gastronomía fácilmente al ritmo de la ciudad.

En el año 2023, cuando las famosas medialunas desembarcaron en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Ignacio Castoldi, vicepresidente y nieto de uno de los primeros socios, aseguró a los medios de comunicación que la expansión se debe a que muchos clientes del AMBA buscaban disfrutar de este singular manjar durante todo el año y no solo en vacaciones.

Medialunas. Foto: Instagram @parador_atalaya.

No solo en la Costa Atlántica: los locales de Atalaya en el AMBA

Parador Alto Palermo

Dirección : Avenida Santa Fe 3253

Días y horarios: todos los días de 08:00 a 22:00 horas.

Parador Lima

Dirección : Lima 255

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Palermo

Dirección : Avenida Córdoba 4602

Días y horarios: todos los días de 08:00 a 20:00 horas.

Parador DOT

Dirección : Vedia 3600

Días y horarios: todos los días de 08:00 a 00:00 horas.

Parador Colegiales

Dirección : Avenida Elcano 3248

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Pacífico

Dirección : Avenida Córdoba 499

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.

Parador Ituzaingó

Dirección : Santa Rosa 1614

Días y horarios: todos los días de 07:30 a 20:00 horas.

Parador Aeroparque

Dirección : Avenida Costanera Rafael Obligado

Días y horarios: abierto 24 horas.

Parador Pilar

Dirección : Colectora Oeste Ramal Pilar 1055

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador San Telmo

Dirección : Avenida Belgrano 300

Días y horarios: todos los días de 06:30 a 19:30 horas.

Parador Gonnet

Dirección : Parque Centenario 4112

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.

Parador Canning

Dirección : Mariano Castex 488

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.

Parador Canning Sur

Dirección : Mariano Castex 3151

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador La Plata

Dirección : Diagonal 74 N°6

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.

Parador La Plata Centro

Dirección : Avenida 7 533

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Cañuelas

Dirección : Ruta Nacional 205 km 66.500

Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Atalaya, un clásico de Ruta 2 Foto: Instagram @parador_atalaya

Atalaya en la Costa Atlántica

Parador Chascomús

Dirección : Ruta 2 km 113,5 (sentido ascendente)

Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.

Parador Chascomús

Dirección : Ruta 2 km 113,5 (sentido descendente)

Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.

Parador Mar del Tuyú

Dirección : Ruta 11 Interbalneario 7850

Días y horarios: todos los días excepto miércoles de 07:30 a 13:30 y 16:00 a 19:30 horas.

Cuánto salen las medialunas dulces y saladas en Atalaya

Unidad: $1.900

Media docena: $9.900

Docena: $16.200

Dos docenas: $29.880

Medialunas con jamón y queso

Unidad: $4.700

Medialunas rellenas (dulce de leche, pastelera o Nutella)