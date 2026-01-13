El sabor de la Costa Atlántica, sin salir del AMBA: dónde conseguir las medialunas de Atalaya y cuánto salen este verano
Se trata de una parada obligada para aquellos que van hacia la Costa Atlántica en auto y es un símbolo de las vacaciones. Sin embargo, en CABA también pueden disfrutarse.
Las medialunas de Atalaya son un clásico del viaje a la Costa Atlántica argentina y es una parada indiscutida para coronar el comienzo y el fin de las vacaciones de verano. Allí, durante años los turistas hacen una breve parada en los dos locales ubicados en el kilómetro 113 de la ruta 2 en Chascomús para disfrutar de estos dulces y salados emblemáticos.
Sin embargo, para aquellas personas que no planean irse de vacaciones en el corto plazo, pero no pueden esperar a volver a degustar de este manjar, la buena noticia es que Atalaya se encuentra también en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del Gran Buenos Aires. Con varios locales y franquicias pensadas para que sus famosas medialunas estén disponibles todo el año.
Con casi 80 años de historia, la marca planea expandirse aún más, pero para los amantes de los desayunos y meriendas argentinos, esta marca propone acompañar las medialunas con un rico café a cualquier hora y adapta su gastronomía fácilmente al ritmo de la ciudad.
En el año 2023, cuando las famosas medialunas desembarcaron en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Ignacio Castoldi, vicepresidente y nieto de uno de los primeros socios, aseguró a los medios de comunicación que la expansión se debe a que muchos clientes del AMBA buscaban disfrutar de este singular manjar durante todo el año y no solo en vacaciones.
No solo en la Costa Atlántica: los locales de Atalaya en el AMBA
Parador Alto Palermo
- Dirección: Avenida Santa Fe 3253
- Días y horarios: todos los días de 08:00 a 22:00 horas.
Parador Lima
- Dirección: Lima 255
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador Palermo
- Dirección: Avenida Córdoba 4602
- Días y horarios: todos los días de 08:00 a 20:00 horas.
Parador DOT
- Dirección: Vedia 3600
- Días y horarios: todos los días de 08:00 a 00:00 horas.
Parador Colegiales
- Dirección: Avenida Elcano 3248
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador Pacífico
- Dirección: Avenida Córdoba 499
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.
Parador Ituzaingó
- Dirección: Santa Rosa 1614
- Días y horarios: todos los días de 07:30 a 20:00 horas.
Parador Aeroparque
- Dirección: Avenida Costanera Rafael Obligado
- Días y horarios: abierto 24 horas.
Parador Pilar
- Dirección: Colectora Oeste Ramal Pilar 1055
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador San Telmo
- Dirección: Avenida Belgrano 300
- Días y horarios: todos los días de 06:30 a 19:30 horas.
Parador Gonnet
- Dirección: Parque Centenario 4112
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.
Parador Canning
- Dirección: Mariano Castex 488
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.
Parador Canning Sur
- Dirección: Mariano Castex 3151
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador La Plata
- Dirección: Diagonal 74 N°6
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.
Parador La Plata Centro
- Dirección: Avenida 7 533
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Parador Cañuelas
- Dirección: Ruta Nacional 205 km 66.500
- Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Atalaya en la Costa Atlántica
Parador Chascomús
- Dirección: Ruta 2 km 113,5 (sentido ascendente)
- Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.
Parador Chascomús
- Dirección: Ruta 2 km 113,5 (sentido descendente)
- Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.
Parador Mar del Tuyú
- Dirección: Ruta 11 Interbalneario 7850
- Días y horarios: todos los días excepto miércoles de 07:30 a 13:30 y 16:00 a 19:30 horas.
Cuánto salen las medialunas dulces y saladas en Atalaya
- Unidad: $1.900
- Media docena: $9.900
- Docena: $16.200
- Dos docenas: $29.880
- Medialunas con jamón y queso
- Unidad: $4.700
Medialunas rellenas (dulce de leche, pastelera o Nutella)
- Unidad: $2.900
- Media docena: $9.900
- Docena: $16.200 (si se compran unitarias, la docena sale $22.800)
- 2 docenas: $29.880