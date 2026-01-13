Canal 26
Por Canal 26
martes, 13 de enero de 2026, 16:24
El mate y las medialunas del Parador Atalaya, el combo perfecto.
El mate y las medialunas del Parador Atalaya, el combo perfecto. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Las medialunas de Atalaya son un clásico del viaje a la Costa Atlántica argentina y es una parada indiscutida para coronar el comienzo y el fin de las vacaciones de verano. Allí, durante años los turistas hacen una breve parada en los dos locales ubicados en el kilómetro 113 de la ruta 2 en Chascomús para disfrutar de estos dulces y salados emblemáticos.

Sin embargo, para aquellas personas que no planean irse de vacaciones en el corto plazo, pero no pueden esperar a volver a degustar de este manjar, la buena noticia es que Atalaya se encuentra también en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del Gran Buenos Aires. Con varios locales y franquicias pensadas para que sus famosas medialunas estén disponibles todo el año.

Las icónicas medialunas del Parador Atalaya. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Con casi 80 años de historia, la marca planea expandirse aún más, pero para los amantes de los desayunos y meriendas argentinos, esta marca propone acompañar las medialunas con un rico café a cualquier hora y adapta su gastronomía fácilmente al ritmo de la ciudad.

En el año 2023, cuando las famosas medialunas desembarcaron en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Ignacio Castoldi, vicepresidente y nieto de uno de los primeros socios, aseguró a los medios de comunicación que la expansión se debe a que muchos clientes del AMBA buscaban disfrutar de este singular manjar durante todo el año y no solo en vacaciones.

Medialunas. Foto: Instagram @parador_atalaya.
Medialunas. Foto: Instagram @parador_atalaya.

No solo en la Costa Atlántica: los locales de Atalaya en el AMBA

Parador Alto Palermo

  • Dirección: Avenida Santa Fe 3253
  • Días y horarios: todos los días de 08:00 a 22:00 horas.

Parador Lima

  • Dirección: Lima 255
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Palermo

  • Dirección: Avenida Córdoba 4602
  • Días y horarios: todos los días de 08:00 a 20:00 horas.

Parador DOT

  • Dirección: Vedia 3600
  • Días y horarios: todos los días de 08:00 a 00:00 horas.

Parador Colegiales

  • Dirección: Avenida Elcano 3248
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Pacífico

  • Dirección: Avenida Córdoba 499
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.

Parador Ituzaingó

  • Dirección: Santa Rosa 1614
  • Días y horarios: todos los días de 07:30 a 20:00 horas.

Parador Aeroparque

  • Dirección: Avenida Costanera Rafael Obligado
  • Días y horarios: abierto 24 horas.

Parador Pilar

  • Dirección: Colectora Oeste Ramal Pilar 1055
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador San Telmo

  • Dirección: Avenida Belgrano 300
  • Días y horarios: todos los días de 06:30 a 19:30 horas.

Parador Gonnet

  • Dirección: Parque Centenario 4112
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:30 horas.

Parador Canning

  • Dirección: Mariano Castex 488
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.

Parador Canning Sur

  • Dirección: Mariano Castex 3151
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador La Plata

  • Dirección: Diagonal 74 N°6
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 19:30 horas.

Parador La Plata Centro

  • Dirección: Avenida 7 533
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.

Parador Cañuelas

  • Dirección: Ruta Nacional 205 km 66.500
  • Días y horarios: todos los días de 07:00 a 20:00 horas.
Atalaya, un clásico de Ruta 2 Foto: Instagram @parador_atalaya

Atalaya en la Costa Atlántica

Parador Chascomús

  • Dirección: Ruta 2 km 113,5 (sentido ascendente)
  • Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.

Parador Chascomús

  • Dirección: Ruta 2 km 113,5 (sentido descendente)
  • Días y horarios: lunes a jueves de 06:00 a 22:00 horas - viernes a domingo 24 horas.

Parador Mar del Tuyú

  • Dirección: Ruta 11 Interbalneario 7850
  • Días y horarios: todos los días excepto miércoles de 07:30 a 13:30 y 16:00 a 19:30 horas.

Cuánto salen las medialunas dulces y saladas en Atalaya

  • Unidad: $1.900
  • Media docena: $9.900
  • Docena: $16.200
  • Dos docenas: $29.880
  • Medialunas con jamón y queso
  • Unidad: $4.700

Medialunas rellenas (dulce de leche, pastelera o Nutella)

  • Unidad: $2.900
  • Media docena: $9.900
  • Docena: $16.200 (si se compran unitarias, la docena sale $22.800)
  • 2 docenas: $29.880