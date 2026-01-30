El parque inflable más grande de Argentina llega a un barrio icónico de CABA:

Super Jump, el parque inflable más grande de Argentina. Foto: Instagram @superjumpok

Super Jump, el parque inflable más grande del país, volvió a desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta ideal para disfrutar bajo techo durante el verano. El evento, que ofrece un recorrido lleno de obstáculos, toboganes gigantes y desafíos interactivos, se instala durante enero y febrero en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), en el barrio de Recoleta, y está pensado para personas de todas las edades, a partir de los 3 años.

La experiencia se organiza en turnos de 50 minutos, con cupos limitados por franja horaria para garantizar el correcto funcionamiento del circuito y la seguridad de quienes participan.

Cuándo y dónde se realiza Super Jump en CABA

Super Jump se desarrolla desde el 2 de enero y continuará durante todo febrero en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), ubicado en Av. Presidente Figueroa Alcorta 2099, Recoleta, CABA. Los horarios disponibles varían según el día y pueden consultarse al momento de seleccionar la fecha y el turno en la compra online.

Cómo es la experiencia

Super Jump propone un gran circuito inflable con múltiples estaciones que incluyen obstáculos, toboganes de gran tamaño, zonas de competencia y juegos interactivos. El predio cuenta además con áreas de descanso y un sector gastronómico.

Desde la organización explican que el recorrido combina actividad física y entretenimiento en un espacio amplio y controlado, con personal capacitado y protocolos de seguridad e higiene durante toda la jornada.

Cuánto sale la entrada a Super Jump

Las entradas para Super Jump tienen un valor desde $18.000 pagando en efectivo en la boletería del evento, con cupos limitados. En la compra online, el precio publicado es de $20.700, correspondiente a $18.000 más un cargo adicional de $2.700. Además, el organizador informa un beneficio del 10% de descuento para quienes abonen en efectivo en la boletería, sujeto a disponibilidad.

Se recomienda llegar al menos 20 minutos antes del turno con el QR descargado. Es obligatorio el uso de medias y no está permitido ingresar al inflable con mochilas, bolsos, alimentos o bebidas, aunque sí se pueden llevar estos elementos dentro del predio.

Cómo comprar las entradas online