Los mejores barrios de CABA para vivir con perros:

Barrios de CABA pet-friendly Foto: Freepik

La Ciudad de Buenos Aires está compuesta por 48 barrios, cada uno con su propia identidad. Entre ellos, algunos se destacan por ofrecer mejores condiciones para quienes conviven con mascotas, un factor que hoy resulta clave a la hora de elegir vivienda.

En los últimos años, cada vez más personas organizan sus rutinas, salidas e incluso decisiones habitacionales en función de sus mascotas. Lo que antes era un detalle secundario, como tener un balcón, una plaza cerca o normas edilicias más flexibles, hoy se volvió un factor clave a la hora de elegir dónde y cómo vivir.

Este cambio habla de un vínculo más estrecho entre humanos y animales, pero también de una nueva forma de habitar la ciudad. Los paseos diarios se incorporaron a la agenda cotidiana, los espacios verdes ganaron protagonismo como puntos de encuentro y la demanda de viviendas que acepten mascotas crece de manera sostenida. Según un informe de RE/MAX Argentina, esta tendencia ya impacta de lleno en el mercado inmobiliario porteño.

Los mejores barrios de CABA para vivir con perros. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Desde una mirada comercial, Charlie D’Aria, referente de D’Aria Propiedades, lo explica con claridad: permitir mascotas no necesariamente incrementa el valor de una propiedad ni modifica su calidad constructiva, pero sí mejora notablemente su salida al mercado. “Cuando se prohíben mascotas, se reducen las posibilidades de concretar una operación”, señala.

En un contexto donde la convivencia con animales es cada vez más frecuente, limitar su ingreso achica de forma significativa el universo de potenciales interesados. “Aceptar mascotas es, simplemente, adaptarse a la demanda real”, resume D’Aria. La idea de cercanía y convivencia pet friendly aparece así como un reflejo de los modos actuales de vida en la ciudad.

Los datos acompañan esta tendencia. El Censo 2022 mostró que en la Ciudad de Buenos Aires hay más perros y gatos que niños menores de 14 años: casi 862.000 mascotas frente a unos 460.000 niños, una cifra que refuerza la centralidad del vínculo humano-animal y la creciente “humanización” de las mascotas como integrantes del hogar.

Los mejores barrios de CABA para vivir con perros. Foto: Freepik

Dónde viven mejor las mascotas en CABA

Según el informe de RE/MAX Argentina, algunos barrios se destacan por concentrar una mayor cantidad de plazas, caniles y espacios que admiten mascotas. La cercanía entre áreas verdes y la oferta de locales pet friendly amplían las posibilidades de paseo y de tiempo compartido, un aspecto clave en una ciudad donde cada vez más hogares conviven con animales. ¿Cuáles son?

Palermo

Dentro del mapa pet friendly porteño, Palermo se consolidó como uno de los barrios más representativos de este estilo de vida. Su extensa red de espacios verdes, con los Bosques de Palermo como eje, funciona como un gran circuito urbano para pasear, explorar y socializar con mascotas. Los espacios verdes que cuentan con caniles son:

Playa Ferroviaria: Soler y Atacalco

Unidad Latinoamericana: El Salvador 4037

Parque Las Heras: Jerónimo Salguero 2360

Plaza República de Chile: Av. del Libertador 2000

Plaza Inmigrantes de Armenia: Armenia 1827

Plaza Intendente Seeber: Av. del Libertador 3422

Plaza Santos Dumont: Cramer 300

Barrio de Palermo. Foto: Google Maps.

La oferta gastronómica y de esparcimiento pet friendly en este barrio incluye:

Alto Palermo Shopping: permite la circulación de mascotas en sus espacios comunes y ofrece agua para ellos.

Distrito Arcos: permite recorrer sus pasillos al aire libre con mascotas con correa.

Casa Dingo: un café de ambiente relajado donde muchos eligen pasar la tarde acompañados por sus perros.

El Patio: un restaurante con mesas al aire libre que funciona como punto de encuentro para quienes buscan almorzar junto a sus mascotas.

Perro: un bar contemporáneo que permite la presencia de mascotas en su terraza exterior.

Recoleta

Recoleta también se adaptó a una vida urbana donde las mascotas ganaron protagonismo. Sus calles arboladas, veredas amplias y plazas próximas entre sí facilitan paseos cotidianos integrados al ritmo del barrio. Los puntos verdes más utilizados con caniles son:

Plaza Rodríguez Peña : Marcelo T. de Alvear 1763

Plazoleta Petronila Rodríguez: Paraguay 1730

Plaza Monseñor Miguel de Andrea: Jean Jaurès 1050

Plaza Teniente Emilio Mitre: avenida General Las Heras 2280

Parque Thays: Avenida del Libertador y Av. Callao

Plaza Francia, Recoleta. Foto: Turismo Buenos Aires

La oferta gastronómica acompaña principalmente a través de terrazas y patios:

Recoleta Urban Mall: conocido por su política dog-friendly, que permite el ingreso de perros.

Croque Madame Café: cuenta con un amplio patio en los jardines del Museo de Arte Decorativo, donde es posible almorzar acompañado por una mascota.

Bartola: Bar-restaurante que se convierte en una parada habitual tras paseos con mascotas.

Belgrano

En Belgrano, la convivencia con animales se da de manera orgánica. La combinación de plazas cercanas, calles tranquilas y veredas amplias favorece recorridos más previsibles y menos estresantes para las mascotas. Los espacios verdes más utilizados son:

Plaza Alberti: Arcos 2667

Plaza Castelli: Conde 2080

Plaza Noruega: Amenábar 2174

Barrancas de Belgrano: Av. Virrey Vértiz 1855

Ubicado en la Comuna 13, se trata de uno de los centros comerciales más importantes de CABA Foto: Turismo Buenos Aires

La vida comercial también acompaña a las mascotas, destacándose:

Barrio Chino: varios locales gastronómicos permiten el ingreso de mascotas.

Big Rabbit: esta cafetería permite el ingreso de mascotas dentro del local.

Saavedra

La menor densidad de tránsito y la proximidad entre parques convierten a Saavedra en un entorno especialmente amable para la vida con animales, con espacios verdes amplios y ritmos más relajados. Los principales espacios verdes son:

Parque Saavedra

Parque Sarmiento

Nuevo patio de Juegos en Av. García del Rio, Saavedra. Foto: Canal26.com

La oferta gastronómica incluye:

Rosie Café: un café de barrio pet friendly.

Cosecha: funciona como un punto de café pet friendly cerca del Parque Saavedra.

Caballito

Con una escala intermedia, Caballito ofrece un equilibrio funcional para quienes viven con mascotas. La distribución de caniles y parques permite integrar los paseos a la rutina diaria sin grandes desplazamientos. Los caniles se distribuyen en:

Plaza Dr. Amadeo Sabattini: Colpayo 670

Parque Centenario

Parque Centenario. Foto: Turismo Buenos Aires.

La oferta gastronómica suma opciones al aire libre, como: