Senderos de Gran Recorrido de los Andes, Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza.

A raíz de una iniciativa del Ente Mendoza Turismo, la provincia firmó el Decreto 2714, a través del cual el Sendero de Gran Recorrido de los Andes se convirtió en política de Estado.

Este camino invita a los visitantes a seguir “la columna vertebral natural” de Mendoza: la cordillera de los Andes, la misma que cruzó el general San Martín para liberar medio continente y sobre la cual los pueblos originarios trazaron el Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino, que en la actualidad es reconocido como patrimonio cultural de valor universal.

Los detalles del Sendero de Gran Recorrido de los Andes

El Sendero de Gran Recorrido de los Andes consiste en un corredor de más de 600 kilómetros a lo largo de la cordillera. Durante el verano, en una primera etapa, se avanzó en el relevamiento y la demarcación del trazado, integrado por sendas paisajísticas y patrimoniales que unen el área del cerro Aconcagua hacia el norte y el río Barrancas hacia el sur.

En ese sentido, dicha traza recorre territorios de gran belleza y difícil accesibilidad, que representan cerca del 30% de la superficie provincial.

Más características de este sendero

Asimismo, también incluye sectores de menor dificultad y fácil acceso, como el Parque de Montaña, en la Ciudad de Mendoza. De esa manera, se promueve y se amplía la oferta para quienes buscan experiencias vinculadas al trekking, el senderismo, la naturaleza y la aventura.

Se trata del primer sendero de gran recorrido de Alta Montaña de la Argentina, que conecta el Aconcagua con el Paso Pehuenche, articulando senderos y rutas de enlace paisajístico de alto valor histórico, arqueológico, deportivo y turístico. En su diseño y desarrollo están involucrados todos los municipios de Mendoza.

El sendero atraviesa seis áreas naturales protegidas de enorme valor ambiental:

Parque Provincial Aconcagua

Parque Provincial Cordón del Plata

Parque Provincial Tupungato

Reserva Natural Manzano-Portillo de Piuquenes

Reserva Natural Laguna del Diamante

Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel

Asimismo, los visitantes tienen la oportunidad de caminar por valles emblemáticos como el Valle del Tupungato, el Alto Valle del Tunuyán, el Valle Santa Clara, el Valle Portillo Argentino y el Valle de la Matancilla, y de atravesar todas las cuencas hídricas de los ríos Mendoza, Tupungato, Tunuyán, Diamante, Atuel y Grande.