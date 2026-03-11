La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires celebra 80 años con un concierto gratuito en el Planetario:

Planetario, Palermo. Foto: Turismo Buenos Aires

En honor por su cumpleaños número 80, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires realizará un concierto gratuito al aire libre en el Planetario. Desde Rossini y Tchaikovsky hasta Piazzolla y Ginastera, el evento promete ser una cita obligada para los amantes de la música clásica.

Será el 14 de marzo a las 20.30 horas en el Planetario Galileo Galilei. El emblemático lugar de la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en un escenario con artistas del más alto nivel para honrar la música de los grandes compositores de la historia, sin olvidarse de la cultura nacional.

La exhibición durará casi una hora. Comenzará con la Obertura del Barbero de Sevilla, compuesta por Rossini para la mítica ópera. Luego, seguirá con el Vals de las flores de El Cascanueces, de Tchaikovsky, con la Obertura Coriolano de Beethoven y la Danza eslava n.° 8 de Dvořák.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Foto: Opera Latinoamérica

La esencia porteña copará el ambiente mientras llegue la noche, con el bloque dedicado a Astor Piazzolla: Adiós Nonino, Decarísimo y Fuga y misterio, en arreglos de José Carli.

El cierre estará a cargo de la música compuesta por el maestro Alberto Ginastera. Se tocarán las Danzas del ballet Estancia, una obra compuesta con temática inspirada en el poema Martín Fierro, que narra la historia de amor entre un citadino y una ranchera.

Será solo el inicio de un año repleto de presentaciones para la Filarmónica. Durante este 2026, tendrán 19 conciertos de abono en el Teatro Colón, sumado a las giras y funciones extraordinarias en distintos puntos del país.

Entradas, acceso y cómo llegar al concierto gratis de la Orquesta Filarmónica

La entrada es libre y gratuita, aunque por orden de llegada. No es necesario sacar ni reservar ninguna entrada por anticipado, pero sí es recomendable llegar temprano para conseguir un buen lugar donde la música pueda ser escuchada y apreciada.

Desde el GCBA, invitan a llevarse la reposera, el mate y la manta para ponerse en el parque por si se acaban las sillas. Llegar hasta el Planetario es de suma facilidad. Se trata de un espacio verde de gran extensión que funciona como uno de los pulmones de la Ciudad de Buenos Aires.

Las líneas de tren FF.CC. San Martín, en la estación Palermo; o FF.CC. Mitre, en la estación Tres de Febrero, quedan a metros del parque. La estación Plaza Italia de la Línea D también queda cerca de donde se realiza el evento.