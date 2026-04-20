Bar El Hipopótamo, en San Telmo. Foto: Instagram / hipopotamo_bar.

En el corazón de uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires, un histórico bar llama la atención de vecinos y turistas. Se trata de El Hipopótamo, un bodegón con más de un siglo de historia que combina identidad porteña, cocina abundante y una ambientación que remite a otras épocas.

Ubicado frente al emblemático Parque Lezama, este espacio se reafirma como un punto de encuentro gastronómico tras su reapertura en diciembre de 2024.

El Hipopótamo. Foto: buenosaires.gob.ar

El Hipopótamo, el bar de San Telmo que fue fundado en 1909

Fundado en 1909 bajo el nombre “La Estrella del Sur”, el local conserva gran parte de su estructura original, distribuida en tres pisos. Con el paso de los años, se convirtió en un ícono del barrio de San Telmo, no solo por su arquitectura y estética, sino también por su historia vinculada a figuras destacadas de la cultura argentina, como Tita Merello y Ernesto Sábato.

En su interior se encuentran carteles de famosas publicidades como la del Aperitivo Campari o los Cigarrillos 43, que tenían su fábrica tabacalera a pocas cuadras, donde actualmente funciona el Museo Moderno.

Bar El Hipopótamo, en San Telmo. Foto: Instagram / hipopotamo_bar.

Tras una renovación reciente, el espacio logró modernizar ciertos aspectos vinculados al confort sin perder su identidad. Los clásicos carteles publicitarios, la decoración de época y la icónica figura del hipopótamo continúan siendo parte central de la experiencia.

Cocina de bodegón: los sabores clásicos de Buenos Aires en un solo lugar

La propuesta gastronómica se apoya en la cocina típica de bodegón, con platos abundantes y recetas tradicionales que atraviesan generaciones. Entre las opciones más elegidas se encuentran los ñoquis de papa, las clásicas picadas, los panchos con salchicha alemana y preparaciones simples pero contundentes que remiten a la cocina casera.

Bar El Hipopótamo, en San Telmo. Foto: Instagram / hipopotamo_bar.

Al mismo tiempo, el menú incorpora algunas alternativas más actuales, pensadas para atraer a un público joven y diverso, incluyendo opciones de desayuno y meriendas con un toque contemporáneo.

Por qué el bife con lomo a caballo es el plato estrella de la casa

Dentro de la carta, el gran protagonista es el bife con lomo a caballo, una preparación que resume el espíritu del bodegón. Se trata de un plato contundente, acompañado por papas fritas o pastas, que se destaca por su tamaño, sabor y presentación.

Este clásico de la gastronomía argentina refleja la fuerte tradición carnívora del país. Mientras que muchos comensales locales lo prefieren jugoso o “a punto”, los turistas suelen optar por una cocción más prolongada, lo que genera un interesante contraste cultural en la mesa.

Bar El Hipopótamo, en San Telmo. Foto: Instagram / hipopotamo_bar.

La experiencia se completa con una carta de postres que incluye panqueques y tortas caseras, muy valoradas por los visitantes. Además, el bar ofrece desayunos tradicionales, como café con leche y medialunas, junto con propuestas más actuales como pancakes de avena y alternativas veganas.

Dónde queda El Hipopótamo, el bar con vistas a Parque Lezama

La dirección exacta de El Hipopótamo es Brasil 401, esquina Defensa, en el barrio de San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El histórico bodegón se encuentra justo frente al Parque Lezama, en una de las zonas más emblemáticas y turísticas de la ciudad.

En ese cruce entre pasado y presente, este bodegón de San Telmo reafirma su vigencia como uno de los lugares más representativos de la gastronomía porteña. Su reapertura no solo recupera un clásico, sino que lo proyecta hacia nuevas generaciones en busca de experiencias auténticas en Buenos Aires.