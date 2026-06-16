Regresa el tren a uno de los pueblos bonaerenses más queridos: habrá pasajes desde los 11.000 pesos

Tren Mitre; Trenes Argentinos. Foto: argentina.gob.ar

La vuelta del tren Retiro-Junín suma una parada clave desde el 22 de junio: Cortines, un pequeño pueblo bonaerense que recupera su estación y vuelve a integrarse al circuito ferroviario de larga distancia. La medida impulsa el turismo y facilita el acceso a una de las escapadas más buscadas cerca de Buenos Aires.

Ubicado en el partido de Luján, a unos 80 kilómetros de la Ciudad, Cortines cuenta con poco más de 1.300 habitantes y se destaca por su ritmo tranquilo, calles arboladas y construcciones históricas. Con la reactivación del servicio, pasajeros podrán llegar nuevamente en tren sin depender del auto.

El nuevo cronograma de Trenes Argentinos incluye a la estación como parada oficial en el recorrido que une Retiro con Junín. Esto no solo beneficia a quienes visitan el destino los fines de semana, sino también a los vecinos que recuperan una conexión histórica.

Además de Cortines, el servicio mantiene paradas en localidades como Manzanares, Dr. Cabred, Mercedes y Chacabuco, consolidando el corredor ferroviario en el interior bonaerense y ampliando opciones de viaje económico.

Tren, trenes, transporte, Trenes Argentinos. Foto: NA.

Cuándo vuelve a funcionar el tren que te lleva a Cortines

La reanudación de la parada en Cortines entra en vigencia el 22 de junio, junto con la actualización general de horarios del servicio. Desde ese día, el tren que sale de Retiro a las 18:15 incluirá la estación en su recorrido, con arribo estimado a las 20:05.

En sentido inverso, los servicios que parten desde Junín también contemplan la parada en Cortines durante la madrugada, lo que permite planificar escapadas de ida y vuelta o estadías de fin de semana.

Precios de los pasajes, días y horarios del tren Retiro-Junín

Los valores del tren Retiro-Junín varían según el día elegido. Para viajes en días de menor demanda (martes, miércoles, jueves y sábados), los pasajes en primera clase arrancan desde los 11.000 pesos y pueden llegar a $13.200 en pullman.

En cambio, los días de mayor demanda (lunes, viernes y domingos), las tarifas alcanzan hasta $13.200 en primera y $15.900 en pullman. También hay tarifas especiales para mascotas y descuentos del 40% para jubilados.

El servicio funciona todos los días desde Retiro hacia Junín, con una duración aproximada de 6 horas, mientras que el regreso tiene frecuencias específicas según el día. El esquema permite combinar turismo con transporte accesible.

Precios de pasajes de tren Retiro-Junín. Foto: Trenes Argentinos

Dónde queda y qué hacer en este pueblo bonaerense con aire rural y una gastronomía imperdible

Cortines se consolidó como un destino clave de turismo rural en Buenos Aires, especialmente por su propuesta gastronómica. Restaurantes de campo y casas de comidas atraen a visitantes que buscan sabores tradicionales y ambiente familiar.

Entre sus puntos destacados aparece Don Obaika, un clásico de la zona conocido por platos abundantes como picadas, empanadas, pastas caseras y carnes. La experiencia culinaria es uno de los principales motivos para viajar.

El corazón del pueblo es su boulevard arbolado, ideal para caminar, recorrer construcciones antiguas y tomar fotografías. Durante los fines de semana, el lugar se llena de visitantes, motociclistas y grupos de amigos.

La vuelta del tren le devuelve visibilidad a este pueblo bonaerense que combina cercanía, historia y gastronomía. Con mejores accesos y precios competitivos, Cortines se posiciona nuevamente como una escapada accesible para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado.