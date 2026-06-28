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La perla oculta del Tren Patagónico: el pueblo poco conocido que se volvió el destino ideal para las vacaciones de invierno

Un destino tranquilo sobre la costa atlántica rionegrina que combina naturaleza, historia ferroviaria y paisajes únicos. Esta localidad se posiciona como una escapada ideal para el invierno: menos turistas, mareas impactantes y la posibilidad de descubrir la Patagonia desde otra perspectiva, con el encanto del Tren Patagónico como punto de partida.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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San Antonio Oeste revela su lado más calmo en los meses fríos, con paisajes abiertos y una conexión directa con el mar.
San Antonio Oeste revela su lado más calmo en los meses fríos, con paisajes abiertos y una conexión directa con el mar. Foto: SerArgentino.com
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El invierno en la costa patagónica tiene un encanto distinto, y San Antonio Oeste lo aprovecha con una propuesta tranquila y auténtica. A orillas del Golfo San Matías y como parada del Tren Patagónico, este destino de Río Negro invita a una escapada relajada, ideal para quienes buscan naturaleza, historia y paisajes sin aglomeraciones.

Lejos del ritmo veraniego de su vecina Las Grutas, la ciudad ofrece una experiencia más pausada. Caminatas frente al mar, gastronomía local y avistaje de fauna convierten a este rincón costero en una opción atractiva durante los meses fríos.

Qué hacer en invierno en San Antonio Oeste

Uno de los mayores atractivos es el fenómeno de las mareas, mucho más visible en esta época. En sectores como La Mar Grande o el casco urbano, el mar se retira varios metros y deja al descubierto embarcaciones pesqueras apoyadas sobre la arena, creando postales únicas.

San Antonio Oeste revela su lado más calmo en los meses fríos, con paisajes abiertos y una conexión directa con el mar.
San Antonio Oeste revela su lado más calmo en los meses fríos, con paisajes abiertos y una conexión directa con el mar. Foto: SerArgentino.com

El muelle Heleno Arcángel es otro punto clave para recorrer, incluso en días fríos. Allí se puede observar la actividad portuaria y entender el vínculo histórico de la ciudad con el mar y la pesca, base de su economía.

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Para quienes buscan aire libre, Punta Verde ofrece un paseo costero ideal para caminar con abrigo, tomar algo caliente o simplemente contemplar el paisaje. Es un sitio elegido tanto por turistas como por vecinos, con una impronta serena.

Naturaleza y fauna: el gran atractivo fuera de temporada

La Bahía de San Antonio, área protegida de relevancia internacional, es uno de los mayores tesoros naturales de la región. En invierno, el entorno se vuelve más silencioso, lo que favorece la observación de aves migratorias, además de otras especies residentes.

Si bien el pico de fauna se da en primavera, durante los meses fríos es posible avistar delfines, lobos marinos y diversas aves costeras en un ambiente mucho menos intervenido. La biodiversidad y la amplitud del paisaje convierten a la zona en un paraíso para la fotografía.

A unos 60 kilómetros, el Puerto de San Antonio Este amplía la experiencia con vistas abiertas del golfo y la posibilidad de observar colonias de fauna marina en su hábitat natural.

Historia ferroviaria y cultura local

San Antonio Oeste también guarda una fuerte identidad ligada al Ferrocarril Patagónico, que tuvo aquí uno de sus puntos clave. Recorrer el antiguo barrio ferroviario permite entender cómo se desarrolló la región a partir de esas primeras conexiones.

Tren Patagónico. Foto: prensa.rionegro.gov.ar

El Museo Casa de Jacobacci es una parada imprescindible. Allí, en una vivienda inaugurada en 1909, se exhibe el patrimonio geológico, arqueológico y cultural de la costa patagónica, junto con una mirada detallada sobre la historia del tren y sus protagonistas.

Cómo llegar y por qué elegirlo para el invierno

La ciudad se puede visitar a través del Tren Patagónico, lo que suma valor a la experiencia, o por ruta, conectándola fácilmente con otros destinos de la costa rionegrina. Su cercanía con Las Grutas permite complementar la escapada con otras propuestas.

Elegir San Antonio Oeste en invierno es apostar por un destino sin multitudes, con paisajes cambiantes y una conexión genuina con el entorno natural. Una escapada breve, de dos a tres días, alcanza para descubrir su esencia y volver con otra mirada de la Patagonia.

PatagoniaVacaciones de inviernoEscapadasTren
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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